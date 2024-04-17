Ермак вошел в список 100 самых влиятельных лидеров мира по версии Time, Зеленского там нет
Единственный среди украинцев
president.gov.ua
Глава Офиса президента Андрей Ермак попал в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time в категории Лидеры. Он стал единственным украинцем, который туда вошел.
Об этом говорится на сайте журнала.
Эссе о Ермаке написал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен, который вместе с главой ОП работает в рабочей группе по безопасности и евроатлантической интеграции Украины.
«Определяющими ранними кадрами варварского вторжения России в Украину является видео, снятое президентом Владимиром Зеленским на улицах Киева. Послание Зеленского, которого окружала его команда, было четким: руководство Украины никуда не собирается уходить», — написал он, добавив, что непосредственно за Зеленским тогда стоял Ермак.
«Человек, который играет центральную роль в обеспечении работы правительства. С момента полномасштабного вторжения он доносил послание Зеленского к миру, создавая мощную сеть друзей Украины, от Запада до Глобального Юга, объединяя их вокруг вопросов от санкций до экологии», — отметил Расмуссен.
Он добавил, что «видел это собственными глазами» во время работы над гарантиями безопасности для Украины, которая «привела к созданию паутины двусторонних соглашений с союзниками».
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Экс-генсек НАТО также процитировал поэму Моисей Ивана Франко и провел параллель, отметив, что в «большой момент для Украины и демократии Андрей Ермак не только выполняет роль решительного лидера, но и доказал, что он является таким лидером».
В то же время президент Украины Владимир Зеленский не вошел в список.
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