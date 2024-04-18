СБУ задержала помощника Шуфрича, который финансировал Росгвардию в оккупированном Крыму

СБУ задержала помощника нардепа запрещенной "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Этот злоумышленник отвечал за юридические аспекты сделки. В частности, он занимался заключением договора со структурами росгвардии на охрану подконтрольной нардепу элитной недвижимости в Крыму. Таким образом всего за 3 месяца на счета оккупантов было переведено более полумиллиона российских рублей. Назначение платежей - предоставление "услуг" военизированной охраны "объектов народного депутата на территории полуострова", - говорится в сообщении.

Читайте также Финансировал росгвардию в Крыму. ГБР выдвинуло Нестору Шуфричу новое подозрение

Напомним, в начале февраля 2024 года Шуфричу сообщили о подозрении в финансировании Росгвардии в оккупированном Крыму

СБУ задержала бизнес-партнера Шуфрича и сообщила ему о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.