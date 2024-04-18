Милевский вернулся в футбол - присоединился к медиафутбольному клубу IGNIS
Артем еще попылит на любительском уровне
фото из свободных источников
39-летний зкс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский присоединился к киевскому медиафутбольному клубу IGNIS.
Артем уже тренируется с командой на протяжении двух недель.
"Я следил за тем, как медиафутбол развивается в Украине. У меня было уже несколько предложений от других клубов, но IGNIS в этом плане - топ! У них есть конкретное видение и план того, как вывести медиафутбол на другой уровень.
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Пока там во Львове играют товарняки, называя это медиалигой, они берут и создают настоящую лигу. Такой подход мне нравится, будем разрывать!" - сказал Артем.
Отметим, что За IGNIS играют блогеры, футбольные функционеры, агенты, журналисты, режиссеры. Владельцы IGNIS также являются соорганизаторами УФМЛ (Украинской Футбольной Медиа Лиги), целью которой является сбор средств на нужды ВСУ и популяризация медиафутбола в Украине.
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