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Милевский вернулся в футбол - присоединился к медиафутбольному клубу IGNIS

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Артем еще попылит на любительском уровне

Милевский вернулся в футбол - присоединился к медиафутбольному клубу IGNIS

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

39-летний зкс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский присоединился к киевскому медиафутбольному клубу IGNIS.

Артем уже тренируется с командой на протяжении двух недель.

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"Я следил за тем, как медиафутбол развивается в Украине. У меня было уже несколько предложений от других клубов, но IGNIS в этом плане - топ! У них есть конкретное видение и план того, как вывести медиафутбол на другой уровень.

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Пока там во Львове играют товарняки, называя это медиалигой, они берут и создают настоящую лигу. Такой подход мне нравится, будем разрывать!" - сказал Артем.

Отметим, что За IGNIS играют блогеры, футбольные функционеры, агенты, журналисты, режиссеры. Владельцы IGNIS также являются соорганизаторами УФМЛ (Украинской Футбольной Медиа Лиги), целью которой является сбор средств на нужды ВСУ и популяризация медиафутбола в Украине.

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Артем Милевский
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