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Ассамблея регионов УАФ провела очередное заседание и планирует проведение Кубка чемпионов Украины

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Планируют развивать региональный и детский футбол

Ассамблея регионов УАФ провела очередное заседание и планирует проведение Кубка чемпионов Украины

uaf.ua

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17 апреля в Доме футбола прошло заседание Ассамблеи регионов УАФ, создание которой ранее инициировал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

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В заседании, кроме руководителей региональных ассоциаций, приняли президент УАФ Андрей Шевченко, первый вице-президент Павел Бойчук, вице-президент Александр Шевченко, генеральный секретарь Игорь Грищенко и представители Комитета арбитров УАФ главе с Екатериной Монзуль.

В ходе заседания присутствующие обсудили формат, сроки и положения проведения Кубка чемпионов Украины, в котором должны участвовать победители региональных соревнований.

Также присутствовавшие говорили о принципах формирования списков пострадавших от военных действий детей для отдыха в спортивных лагерях за рубежом. Продолжилась дискуссия о взаимодействии региональных ассоциаций с комитетом арбитров, в частности – в формировании списков арбитров для обслуживания соревнований под эгидой УАФ.

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Участники Ассамблеи регионов также проинформировали о предложениях комитета детско-юношеского футбола по улучшению контроля за проведением детско-юношеских турниров в регионах, а также об инициативе по созданию Ассоциации детско-юношеских тренеров. Также было договорено о сотрудничестве при определении механизмов аттестации детско-юношеских футбольных школ всех форм собственности и для поощрения тренеров за подготовку футболистов в детском возрасте.

Кроме того, члены Ассамблеи регионов определили четыре кандидатуры для делегирования в Комитет развития футбола УАФ. Ими стали Ярослав Деревянко (Ассоциация футбола Днепропетровской области), Дмитрий Серогодский (Одесская областная футбольная ассоциация), Виталий Мокиенко (Запорожская областная ассоциация футбола) и Дмитрий Андриешин (Ассоциация футбола Тернопольщины).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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