Шольц: Мы передали Украине одну из семи систем Patriot. Надеемся найти еще шесть в контексте НАТО

От партнеров по Североатлантическому альянсу Украина может получить еще шесть систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает сайт Европейской комиссии.

Канцлер Германии рассказал, что партнеры по НАТО могут поставить Украине шесть систем Patriot, кроме уже переданной Германией.

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"Мы уже предоставили две системы, теперь мы поставили и третью, и мы являемся страной, которая делает наиболее существенный вклад в это дело. Последняя, третья система, о которой мы объявили и которая будет передана Украине и будет там использоваться, - это также наш призыв к другим странам принять аналогичные решения", - сказал Шольц.

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По словам канцлера, Альянс ясно дал понять, что системы, имеющиеся в странах НАТО, могут быть переданы, чтобы позволить Украине лучше защитить себя от многочисленных российских атак.