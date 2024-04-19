  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ уничтожили за сутки 870 оккупантов. Генштаб подытожил потери российской армии
В тренде

ВСУ уничтожили за сутки 870 оккупантов. Генштаб подытожил потери российской армии

Общие новости
Обновлено

Враг также лишился 17 танков и 21 артсистемы

ВСУ уничтожили за сутки 870 оккупантов. Генштаб подытожил потери российской армии

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

Новина українською

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 870 российских оккупантов. Также было выведено из строя 132 единицы боевой техники противника.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые российской армии с 24.02.22 по 19.04.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 457830 (+870)
  • танков - 7205 (+9)
  • боевых бронированных машин - 13852 (+17)
  • артиллерийских систем - 11658 (+21)
  • РСЗВ - 1046 (0)
  • средства ПВО - 762 (+2)
  • самолетов - 347 (0)
  • вертолетов - 325 (0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9311 (+27)
  • крылатые ракеты - 2096 (+3)
  • корабли/катера - 26 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15671 (+53)
  • специальная техника - 1915 (0)
По теме
yellow-arrow
Зозуля: Недоумки попали в жилой дом в Днепре и будут говорить, что там жили генералы НАТО
yellow-arrow
Атака на Днепропетровщину: пострадал жилой дом и объекты Укрзализныци. Есть погибшие и раненые
yellow-arrow
В России упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3, бивший ракетами по Украине
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости