ВСУ уничтожили за сутки 870 оккупантов. Генштаб подытожил потери российской армии
Враг также лишился 17 танков и 21 артсистемы
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 870 российских оккупантов. Также было выведено из строя 132 единицы боевой техники противника.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые российской армии с 24.02.22 по 19.04.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - 457830 (+870)
- танков - 7205 (+9)
- боевых бронированных машин - 13852 (+17)
- артиллерийских систем - 11658 (+21)
- РСЗВ - 1046 (0)
- средства ПВО - 762 (+2)
- самолетов - 347 (0)
- вертолетов - 325 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9311 (+27)
- крылатые ракеты - 2096 (+3)
- корабли/катера - 26 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 15671 (+53)
- специальная техника - 1915 (0)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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