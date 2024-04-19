Ночью уничтожено 14 шахедов, 15 ракет и стратегический бомбардировщик - Воздушные силы

В ночь на 19 апреля российские оккупанты нанесли ракетные и дроновые удары по Украине. Силами и средствами противовоздушной обороны удалось уничтожить 15 ракет и 14 ударных дронов типа Shahed.



Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Оккупанты применили 36 средств воздушного нападения, а именно:

2 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Рязань);

14 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 (из районов Приморско-Ахтарск и из Курской области рф);

12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (их выпустили из Курской области рф и из акватории азовского моря);

2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);

6 крылатых ракет Х-22 с дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 (из акваторий Черного и Азовского морей).

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. Таким образом удалось уничтожить 29 из 36 воздушных целей, а именно:

2 из 2 крылатых ракет Х-101/Х-555;

14 из 14 ударных БпЛА типа Shahed-131/136;

11 из 12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

2 из 6 крылатых ракет Х-22.

Кроме этого, впервые подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Он является носителем крылатых ракет Х-22. Во время сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты.