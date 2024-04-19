Страны G7 обещают усилить ПВО Украины

Министры иностранных дел стран G7 на встрече в Италии в пятницу, 19 апреля, пообещали помочь Украине усилить ее противовоздушную оборону, сообщает DW.

"Мы выражаем нашу решимость, в частности, укреплять возможности противовоздушной обороны Украины для спасения жизней и защиты критически важной инфраструктуры", - говорится в совместном заявлении министров.

Они также заявили, что рассмотрят возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что на встрече "группы семи" были определены "конкретные шаги, которые западные партнеры сделают, чтобы помочь Украине".

Он добавил, что у Запада есть возможность "как можно быстрее предоставить Украине все необходимые ресурсы" для того, чтобы спасти "Европу от более масштабной войны".