Страны G7 обещают усилить ПВО Украины
Заявление глав МИД стран "Большой семёрки"
Zelenskiy Official
Министры иностранных дел стран G7 на встрече в Италии в пятницу, 19 апреля, пообещали помочь Украине усилить ее противовоздушную оборону, сообщает DW.
"Мы выражаем нашу решимость, в частности, укреплять возможности противовоздушной обороны Украины для спасения жизней и защиты критически важной инфраструктуры", - говорится в совместном заявлении министров.
Они также заявили, что рассмотрят возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине.
В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что на встрече "группы семи" были определены "конкретные шаги, которые западные партнеры сделают, чтобы помочь Украине".
Он добавил, что у Запада есть возможность "как можно быстрее предоставить Украине все необходимые ресурсы" для того, чтобы спасти "Европу от более масштабной войны".
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