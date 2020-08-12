Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер закончит этот сезон и начнет следующий в топ-15

Победа над "Базелем" принесла "Шахтеру" сразу четыре балла в рейтинг клуба плюс минимум один балл "горняки" получат в полуфинале Лиги Европы. Это означает, что "горняки" закончат евросезон в списке пятнадцати сильнейших клубов Старого Света. Если учитывать участие в полуфинале, то даже при поражении от "Интера" "Шахтер" сравнится в таблице рейтинга клубов с "Боруссией" и "Тоттенхэмом". Это 12-13-14-е места (85 баллов). Для того, чтобы закрепить за собой чистое двенадцатое место, "горнякам" нужно добиться с "Интером" хотя бы ничьей в основное время.

Выше двенадцатого места в этом сезоне подняться нереально.

Следующий футбольный год "Шахтер" также начнет в топ-15. Опять же, с учетом полуфинала текущей Лиги Европы, уже сейчас "горняки" делят на старте это место с "Челси" и "Ромой". Ниже опуститься нельзя, а вот обеспечить себе более выгодную позицию на старте следующего футбольного года можно благодаря победе над "Интером".