Рейтинг клубов УЕФА. Динамо приблизилось к топ-30, Шахтер снова делит пятнадцатое место

Позиции украинских команд в рейтинге клубов после очередных сыгранных поединков еврокубков существенных изменений не претерпели. "Динамо" одержало первое очко в групповом этапе Лиги чемпионов и приблизилось к группе "стоячих" команд, которые замыкают топ-30.

"Шахтер" остался на 15-й позиции, но теперь находится на ней не единолично, а делит с "Челси". Неподалеку находится "Лион", который не выступает в этом сезоне в еврокубках и позицию которого стоит штурмовать. От "ткачей" "горняки" отстают на две победы.

"Заря" опустилась в рейтинге. Возможности подняться не будет, если не будет побед в группе Лиги Европы.