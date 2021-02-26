Рейтинг клубов УЕФА. Аппетит Динамо и важность схватки Шахтера с командой своего бывшего тренера

На прошлой неделе, как и в этом, "Шахтер" находился на шестнадцатом месте рейтинга, деля его с "Ромой". Правда, "горняки" имеют приоритетную относительно римлян позицию, ведь в текущем сезоне набрали более высокий индивидуальный рейтинг (14 против 13). Почему это важно? Сейчас "Шахтер" находится на грани второй и третьей корзин следующей Лиги чемпионов, поэтому отдавать "Роме" шестнадцатое место не стоит. Как и "Аяксу", который позади на 2,5 балла. По состоянию на сейчас именно "Шахтер" замыкает список из восьми команд второй корзины Лиги чемпионов 2021/22, хотя ситуация весьма динамична. Неделю назад, например, с шестнадцатого места клубного рейтинга "Шахтер" попал в третью, а не вторую, корзину.

Задача минимум на сезон – никому не отдать шестнадцатого места. Если же ориентироваться на верхнюю планку, то там "Порту" и "Тоттенхэм" с "Челси", которые впереди на пять и семь баллов соответственно. "Боруссия" (Дортмунд) уже совсем далеко.

"Динамо" неделю назад было 32-м, а после победы над "Брюгге" поднялось на 31-ю строчку, опередив стоя "Спортинг". Это третья корзина Лиги чемпионов практически без угрозы опуститься в четвертую. А вот в случае необходимости прохождения квалификации турнира (если в УПЛ киевляне финишируют вторыми), могут быть варианты с посевом / не посевом в раунде плей-офф. Поэтому лучше опередить стоячие "Бешикташ", "Базель" и "Зенит". До первых двух – два балла (всего одна победа), до третьего – три. Также "Динамо" нужно еще два балла для повторения лучшего личного показателя за пятилетку (двенадцать очков). Аппетит приходит во время еды.