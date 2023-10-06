Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер отрывается от Загреба, Заря добилась прогресса

В Лиге чемпионов нет такого понятия как "обязательное начисление за участие". Там дают четыре бонусных очка в рейтинг клубов (и в рейтинг страны) за выход в группу, и далее – по факту результатов. Победа – плюс два к тем очкам, которые упали как бонус, ничья – плюс одно очко. И так в каждом из туров.

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"Шахтер" две недели назад проиграл "Порту", но сейчас победил "Антверпен", заработав в сумме уже шесть баллов. Это не дало прогресса в таблице рейтинга клубов ("горняки" по-прежнему остаются на 22-м месте), но это помогло еще на два очка оторваться от проигравшего косоварам загребского "Динамо". Теперь разница составляет 15.5 балла.

Почему важно именно загребское "Динамо"? Это самый реальный конкурент "Шахтера" в потенциальной борьбе за звание самого рейтингового чемпиона квалификации Лиги чемпионов 2024/25. Это звание, с высокой долей вероятности, будет давать право автоматически пройти в групповой раунд престижнейшего клубного турнира мира. Так что ставки очень высокие.

Кроме "Динамо" (Загреб) еще есть смысл обращать внимание на "Славию", "Копенгаген", "Црвену Звезду". Вообще интересны все представители чемпионатов, которые в Таблице коэффициентов стоят ниже десятого места. Однако вышеназванные команды отстают от "Шахтера" на 17, 17.5 и 19 очков. Запас более чем серьезный.

"Заря" добилась прогресса в таблице рейтинга клубов благодаря трем набранным очкам в двух турах группового раунда. Это на 0,5 балла больше, чем УЕФА насчитывает всем участникам группового турнира Лиги конференций. Так что удалось подняться с 91-92-го места на 89-е. Каждый последующий не проигрышный результат также будет способствовать укреплению позиций украинского клуба. Это укрепление нужно для того, чтобы в будущем иметь возможность претендовать на вторую корзину Лиги конференций, в перспективе – на третью корзину Лиги Европы.

Далее у "Шахтера" – два матча с "Барселоной", а у "Зари" – два матча с "Маккаби" (Тель-Авив).