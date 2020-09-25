Плюс прибалты, грузины, словаки. Еще десять стран прекратили выступления в еврокубках

До третьего раунда квалификации Лиги Европы лишились всех участников в еврокубках 2020/21 девять стран – Казахстан, Лихтенштейн, Люксембург, Северная Ирландия, Гибралтар, Уэльс, Исландия, Андорра, Сан-Марино. После этого раунда (а говорим только о нем, потому что с раунда плей-офф Лиги чемпионов команды бесповоротно из еврокубков не вылетают) список стран-неудачников пополнился более чем вдвое – на десять Ассоциаций.

Следовательно, также прекратили выступления в Европе Словения, Словакия, Литва, Северная Македония, Латвия, Грузия, Молдова, Мальта, Косово, Черногория. В целом девятнадцать стран.

Максимальное представительство сохраняют перед заключительными матчами квалификации лишь шесть Ассоциаций – Испания, Англия, Италия, Германия, Португалия и Бельгия. Из топ-5 одного представителя потеряла Франция. Россия – единственная Ассоциация из топ-10, который потерял более одного представителя (двух).