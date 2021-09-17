Таблица коэффициентов. Черепашья хода Украины, России и Шотландии. За спиной бегут семимильными шагами

Вот уже которую неделю подряд вместо анализа раскладов в Таблице коэффициентов приходится подбирать крохи с барского стола. Ну честно – это провал. "Шахтер" и "Заря" играли против соперников из четвертой корзины. То есть, против тех, с кем априори нужно брать очки и дома, и на выезде, если рассчитываешь выйти из группы. Вместо этого имеем два поражения с общим счетом 1:5.

"Динамо" также играло против своего наименее рейтингового соперника в группе – "Бенфики". Дома удалось зацепиться за ничью (0,2 балла в Таблицу коэффициентов), что и стало достижением Украины на этой неделе. Утешение? Ну разве то, что наши конкуренты недалеко ушли. Россия с тремя командами набрала все те же 0,2 балла (ничья "Локомотива" с "Марселем"), Шотландия с двумя не набрала ничего. То есть, чуточку сократили отставание от шотландцев и просто не отстаем от россиян.

Но относительно других конкурентов – беда. Австрия четырьмя командами получила три очка, или 0,6 балла в Таблицу коэффициентов. Нидерланды пятью командами выбили семь очков, или 1,4 балла в Таблицу коэффициентов. На самом деле, они нам уже не конкуренты. Целесообразнее обращать внимание на тех, кто ниже. А там сербы с максимальным вкладом от "Црвены Звезды" и "Партизана", которые, кроме всего прочего, делят очки на четыре, а не пять. То есть, берут полноценный балл в Таблицу коэффициентов за неделю. Столько же (пять очков = один балл ТК) за неделю заработала Бельгия. У нее, правда, не два представителя, а сразу четыре. Поэтому эффективность ниже, чем у сербов, но темп сокращения отставания от Украины все равно семимильный.

скриншот - kassiesa.net

С таким "успехом" можно не просто максимально усложнить свою стартовую позицию на следующий сезон (Австрия уже выше нас, хотя была за спиной перед стартом группового этапа – смотри картинку выше этого абзаца), но и потерять одиннадцатое место текущего сезона, что до начала футбольного года казалось фантастикой. Сейчас Сербия отстает от Украины на 2,525 балла, Бельгия – на 3,200.

В сезонном рейтинге (коэффициент 2021/22) Украина на 23-м месте (2.800) – между Болгарией и Финляндией. Шотландия (2.300) и Россия (1.700) ниже нас, придерживаясь аналогичного черепашьего темпа. Надо хотя бы попытаться опередить эти страны в общей Таблице. Когда, если не сейчас?!

Второй тур, где у нас будут "Бавария", "Интер" и "Рома", состоится через две недели.

скриншот - kassiesa.net