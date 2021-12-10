Украина провела худший еврокубковый сезон за последние двадцать лет

Закончились матчи последнего тура группового раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а вместе с тем – сезон для украинских полпредов. Ни "Динамо", ни "Шахтер", ни "Заря" не сумели преодолеть групповой этап своих турниров.

Более того, суммарно все украинские клубы (их было пять) в евросезоне получили еврокоэффициент 4,200. Это самый низкий показатель за последние двадцать лет выступлений Украины в Европе. В последний раз меньше баллов Украина набирала по итогу кампании 2001/02 (3,625).

Напомним, что сначала "Ворскла" вылетела из квалификации Лиги конференций от финского КуПСа, затем – "Колос" от "Шахтера" из Караганды (Казахстан). "Заря" проиграла "Рапиду" (Австрия) в квалификации Лиги Европы, но переместилась в группу Лиги конференций, где сумела опередить только ЦСКА (София). "Рома" и "Буде-Глимт" оказались впереди.

А "Шахтер" и "Динамо" синхронно заняли четвёртые места в своих группах Лиги чемпионов. "Горняки" были у компании с "Реалом", "Интером" и "Шерифом", "Динамо" – у компании с "Барселоной", "Баварией" и "Бенфикой".

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