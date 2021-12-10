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Украина провела худший еврокубковый сезон за последние двадцать лет

Рейтинг УЕФА
(1 голосов)

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Украина провела худший еврокубковый сезон за последние двадцать лет

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Закончились матчи последнего тура группового раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а вместе с тем – сезон для украинских полпредов. Ни "Динамо", ни "Шахтер", ни "Заря" не сумели преодолеть групповой этап своих турниров.

Более того, суммарно все украинские клубы (их было пять) в евросезоне получили еврокоэффициент 4,200. Это самый низкий показатель за последние двадцать лет выступлений Украины в Европе. В последний раз меньше баллов Украина набирала по итогу кампании 2001/02 (3,625).

Напомним, что сначала "Ворскла" вылетела из квалификации Лиги конференций от финского КуПСа, затем – "Колос" от "Шахтера" из Караганды (Казахстан). "Заря" проиграла "Рапиду" (Австрия) в квалификации Лиги Европы, но переместилась в группу Лиги конференций, где сумела опередить только ЦСКА (София). "Рома" и "Буде-Глимт" оказались впереди.

А "Шахтер" и "Динамо" синхронно заняли четвёртые места в своих группах Лиги чемпионов. "Горняки" были у компании с "Реалом", "Интером" и "Шерифом", "Динамо" – у компании с "Барселоной", "Баварией" и "Бенфикой".

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В статье: Таблица коэффициентов
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Комментарии (5)
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хмельничанин (Хмельницкий)
10.12.2021 в 08:59
Рыба гниёт с головы. Павелка надо срочно убирать и на его место ставить не функционера, а человека, который неравнодушен к футболу.
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Skalat (Київ)
10.12.2021 в 09:25
Павелко конечно еще тот ...., но он то тут причем? ФФУ должна клубам деньги давать на нормальных футболистов, которые смогут в еврокубках что-то показать? Уровень нашего чемпионата крайне низок из отсутствие нормальных бабок в нем.
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+1
0
avatar
2.dc (Николаев)
10.12.2021 в 08:57
Ну, тут 2 составляющие. Про Ворсклу и Колос никто даже не вспоминает - давно это было, сгорели без дыма и пламени, и без сухого остатка. Заря, на удивление, как-то трепыхалась, дооолго запрягали. Ну и "гранды" - тире - поставщики очков. Убойные, совершенно не проходные группы. Никогда, ни при каких тренерах/исполнителях, мы ничего особенно то и не добивались. У ШД ещё так-сяк, у ДК - вообще группа смерти. Мы хотим забивать, выигрывать … спросите себя кем?
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KadimXa (Харьков)
10.12.2021 в 09:07
Барселона явно не выглядела не проходимой. Да и матч с Бенфикой показал,что если ты в пустые ворота с 5 метров не попадаешь,то дело не в соперниках а в тебе.
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Kela (Одесса)
10.12.2021 в 08:47
зато УАФ медалек себе навыписывали
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