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Сербия опередила Украину в Таблице коэффициентов

Рейтинг УЕФА
(1 голосов)

Падение продолжается

Сербия опередила Украину в Таблице коэффициентов

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Кончились матчи шестого тура группового раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Вместе с тем завершился евросезон для Украины (ни одна из команд не вышла в плей-офф). Это значит, что весной в Таблице коэффициентов для нашей Ассоциации возможно только падение, хотя некоторые неприятные движения произошли прямо сейчас.

Сербия, представленная в группах двумя участниками, вывела две команды в плей-офф, а "Црвена Звезда" вообще выиграла группу Лиги Европы, получив бонус. Делитель у Сербии "четыре", поэтому их очки ценнее украинских. В итоге, уже после группового раунда Сербия опередила Украину в общей Таблице коэффициентов. Мы теперь двенадцатые, Сербия – одиннадцатая, а за спиной угрожающе близко к Украине находятся Бельгия и Швейцария. Они будут представлены в еврокубках весной.

Подробный анализ Таблицы коэффициентов появится на сайте чуть позже. Также вы можете получать актуальные и оперативные новости по еврокоэффициентам через профильный телеграмм-канал >>>

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В статье: Таблица коэффициентов
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Комментарии (3)
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Цап-царап (Харків)
10.12.2021 в 00:25
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ruobosru (воркута)
10.12.2021 в 00:21
а как Голландия спуртанула!!!жесть
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ruobosru (воркута)
10.12.2021 в 00:20
какой кошмар....наигрались
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