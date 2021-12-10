Сербия опередила Украину в Таблице коэффициентов

Кончились матчи шестого тура группового раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Вместе с тем завершился евросезон для Украины (ни одна из команд не вышла в плей-офф). Это значит, что весной в Таблице коэффициентов для нашей Ассоциации возможно только падение, хотя некоторые неприятные движения произошли прямо сейчас.

Сербия, представленная в группах двумя участниками, вывела две команды в плей-офф, а "Црвена Звезда" вообще выиграла группу Лиги Европы, получив бонус. Делитель у Сербии "четыре", поэтому их очки ценнее украинских. В итоге, уже после группового раунда Сербия опередила Украину в общей Таблице коэффициентов. Мы теперь двенадцатые, Сербия – одиннадцатая, а за спиной угрожающе близко к Украине находятся Бельгия и Швейцария. Они будут представлены в еврокубках весной.