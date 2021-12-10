Сербия опередила Украину в Таблице коэффициентов
Падение продолжается
Фото - Олександр Приходько
Кончились матчи шестого тура группового раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Вместе с тем завершился евросезон для Украины (ни одна из команд не вышла в плей-офф). Это значит, что весной в Таблице коэффициентов для нашей Ассоциации возможно только падение, хотя некоторые неприятные движения произошли прямо сейчас.
Сербия, представленная в группах двумя участниками, вывела две команды в плей-офф, а "Црвена Звезда" вообще выиграла группу Лиги Европы, получив бонус. Делитель у Сербии "четыре", поэтому их очки ценнее украинских. В итоге, уже после группового раунда Сербия опередила Украину в общей Таблице коэффициентов. Мы теперь двенадцатые, Сербия – одиннадцатая, а за спиной угрожающе близко к Украине находятся Бельгия и Швейцария. Они будут представлены в еврокубках весной.
Подробный анализ Таблицы коэффициентов появится на сайте чуть позже. Также вы можете получать актуальные и оперативные новости по еврокоэффициентам через профильный телеграмм-канал >>>
Популярное сейчас
- Малиновский забил за Аталанту в ЛЧ, но его гола не хватило для плей-офф - ВИДЕО
- Селезнев: Мне до сраки, что говорит Гончаренко. Н@@@я себе, великий депутат
- "От угроз Селезнева страдали и журналисты, и футболисты" - Сенькив подал заявление в полицию
- Худший сезон за 20, 19 или 14 лет. Печальная украинская интрига последнего тура еврокубков
- Стиль большого города. Женская команда Шахтера приняла участие в фотопроекте
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО