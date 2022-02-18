Таблица коэффициентов УЕФА. Сербия, Шотландия, Австрия наращивают отрыв от Украины

По сути, Украину в Таблице коэффициентов этого сезона интересует динамика еще двух стран – Бельгии и Швейцарии, которые могут посягнуть на нашу двенадцатую строчку и отобрать гарантированное место победителя кубка/третьего призера УПЛ в группе Лиги Европы. Однако не следует забывать о стартовых позициях следующего сезона. Там будут отражаться все очки, набранные в еврокубках за последние годы, поэтому важны результаты и тех конкурентов, которые нас уже опередили. А именно – Сербии, Шотландии, Австрии.

скриншот - kassiesa.net

Все три страны на неделе взяли очки. Шотландия с 0,8 возможных баллов добавила в свою копилку 0,4 (победа "Рейнджерс" над "Боруссией" Д, "Селтик" проиграл "Буде/Глимт"), опередив, кстати, Россию. Представитель страны-агрессора "Зенит" проиграл "Бетису", но у них в 1/8-й Лиги Европы еще есть "Спартак". Сербия благодаря усилиям "Партизана" обогатилась на 0,5 балла. А у Австрии вообще очередной рывок: 0,2 от "Зальцбурга" + 0,4 от "Рапида". Сейчас эта страна опережает Украину на 6,650 балла, но на старте следующего сезона разница сократится в лучшем для нас случае до 4,900. Поэтому еще держим австрийцев в поле зрения, хотя с таким темпом этот конкурент станет для Украины недостижимым.

Учитывая стартовую картину следующего сезона, есть смысл присматриваться к Дании, Греции, Хорватии, Норвегии, Чехии. Все эти страны отстают от Украины в пределах 2,500 баллов. В первых матчах первых весенних стадий турниров их представители выступили по-разному: "Буде/Глимт" (Норвегия) и "Славия" (Чехия) выиграли, а "Динамо" (Хорватия), "Спарта" (Чехия), ПАОК и "Олимпиакос" (оба – Греция) – проиграли. Оценивать риски будем по мере поступления: если какой-нибудь из этих Ассоциаций удастся прорыв.

скриншот - kassiesa.net

Также очень интересна борьба в рейтинге клубов, но очки за стыковые раунды Лиги Европы и Лиги конференций туда не идут. Поэтому можно отметить разве что опережение "Зальцбургом" украинского "Шахтера". Больше движений будет происходить уже со стадии 1/8-й финала Лиги Европы и Лиги конференций.

Следующие еврокубковые матчи – через неделю.