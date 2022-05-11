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Сегодня Аякс может стать чемпионом Нидерландов. Это облегчит путь Динамо (Киев) в квалификации ЛЧ

Рейтинг УЕФА
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Гарантирует посев в третьем раунде отбора

Сегодня Аякс может стать чемпионом Нидерландов. Это облегчит путь Динамо (Киев) в квалификации ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" как вторая команда УПЛ стартует во втором раунде квалификации Лиги чемпионов и уже гарантированно имеет там посев. Чтобы обеспечить себе посев и в третьем квалификационном раунде, киевлянам нужно дождаться победы "Аякса" в чемпионате Нидерландов.

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До конца турнира осталось два тура. "Аякс" лидирует, имея 79 очков (разница мячей – (+) 74). ПСВ идет вторым с 75-ю баллами (разница мячей – (+) 42). Предпоследний тур состоится сегодня, 11-го мая. Начало всех матчей – 21:00.

  • "Аякс" 21:00 "Херенвен";
  • ПСВ 21:00 НЭК.

"Аякс" станет чемпионом уже сегодня в случае:

  • собственной победы над "Херенвеном" (независимо от результата игры ПСВ);
  • поражения ПСВ (независимо от результата игры "Аякса");
  • ничьей ПСВ с НЭК при условии не проигрыша "Аякса" от "Херенвена".

Сегодня Аякс может стать чемпионом Нидерландов. Это облегчит путь Динамо (Киев) в квалификации ЛЧ - изображение 1

скриншот - flashscore.ua

Осуществление одного из этих условий обеспечит "Динамо" минимум четвертое место в списке самых рейтинговых клубов третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пути представителей лиг (гарантированный посев).

Для посева в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов, кроме чемпионства "Аякса", нужны еще два условия – чтобы "Марсель" не был третьим во Франции, а "Рейнджерс" не был вторым в Шотландии или выиграл текущую Лигу Европы.

Сегодня Аякс может стать чемпионом Нидерландов. Это облегчит путь Динамо (Киев) в квалификации ЛЧ - изображение 2

скриншот - kassiesa.net

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