Сегодня Аякс может стать чемпионом Нидерландов. Это облегчит путь Динамо (Киев) в квалификации ЛЧ
Гарантирует посев в третьем раунде отбора
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Динамо" как вторая команда УПЛ стартует во втором раунде квалификации Лиги чемпионов и уже гарантированно имеет там посев. Чтобы обеспечить себе посев и в третьем квалификационном раунде, киевлянам нужно дождаться победы "Аякса" в чемпионате Нидерландов.
До конца турнира осталось два тура. "Аякс" лидирует, имея 79 очков (разница мячей – (+) 74). ПСВ идет вторым с 75-ю баллами (разница мячей – (+) 42). Предпоследний тур состоится сегодня, 11-го мая. Начало всех матчей – 21:00.
- "Аякс" 21:00 "Херенвен";
- ПСВ 21:00 НЭК.
- собственной победы над "Херенвеном" (независимо от результата игры ПСВ);
- поражения ПСВ (независимо от результата игры "Аякса");
- ничьей ПСВ с НЭК при условии не проигрыша "Аякса" от "Херенвена".
скриншот - flashscore.ua
Осуществление одного из этих условий обеспечит "Динамо" минимум четвертое место в списке самых рейтинговых клубов третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пути представителей лиг (гарантированный посев).
Для посева в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов, кроме чемпионства "Аякса", нужны еще два условия – чтобы "Марсель" не был третьим во Франции, а "Рейнджерс" не был вторым в Шотландии или выиграл текущую Лигу Европы.
Популярное сейчас
- Боруссия М - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 11 мая 2022
- Примера. Барселона - Сельта 3:1. Дембеле - зверюга, Араухо - здоровья!
- Украина получила от США первый вертолет Ми-17
- Терехов: Впервые с начала войны по Харькову не летят снаряды
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
Новости по теме
- 18:04 Зарубежные Швейцарская система. УЕФА утвердил новый формат ЛЧ с сезона-2024/25
- 11:17 Зарубежные Парадокс таблицы. У третьего места УПЛ (Днепр-1) - гарантированное место в группе еврокубка, у второго (Динамо) - нет
- 21:12 Украинские Отстранение россии от еврокубков оказывает практическое влияние на заявку Украины. Цена – групповой этап Лиги чемпионов