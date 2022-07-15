Таблица коэффициентов УЕФА. Конкурент Украины потерял очки на Фарерах

В контексте Таблицы коэффициентов неделю можно считать удачной. Единственный на стадии первого квалификационного раунда конкурент Украины потерял очки – "Буде-Глимт" (Норвегия) проиграл КИ Клаксвику (Фарерские острова), хотя и не вылетел из Лиги чемпионов.

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С этого турнира есть только одно перемещение в Лигу конференций, что в перспективе может повлиять на понижение корзины "Зари" (в случае ее выхода в групповой этап). Высокорейтинговый ЧФР Клуж (Румыния) неожиданно и очень драматично уступил армянскому "Пюнику".

Но армяне "отдали долг" непосредственно в первом раунде квалификации Лиги конференций. Оттуда вылетел высокорейтинговый (мог понизить корзины "Ворсклы" и "Днепра-1") "Алашкерт". Кроме него, среди высокорейтинговых не прошли дальше "Флора" (Эстония), "Динамо" (Тбилиси, Грузия) и "Фола Эш" (Люксембург). Четыре из десяти. В общем-то неплохо.

После первого квалификационного раунда ни одна из стран не прекратила борьбу в еврокубках. Наибольшие потери понесли Косово, Люксембург, Литва, Армения, Северная Ирландия, Грузия, Гибралтар, Черногория и Андорра – по две команды. Андорра и Лихтенштейн остаются только с одним представителем в сезоне. Однако у Лихтенштейна так было изначально, а у Андорры – минус два.

Уже через неделю – матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций, где будут украинские "Динамо" и "Ворскла". Но прежде будет жеребьевка третьего квалификационного раунда всех трех евротурниров. Там, кроме "Динамо" и "Ворсклы", будет и "Заря".

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