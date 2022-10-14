Таблица коэффициентов. Украина опускается на ситуативное 16-е место, лишающее квоту пятой команды

Неделя вроде бы и неплохая – ничья и победа. Но все познается по сравнению с конкурентами. Если семь дней назад Чехия, Швейцария, Греция, Хорватия ничего не набрали, то сейчас набирали все. А некоторые даже с избытком. Вернее, с бонусами.

Сначала о тех, кто за спиной. Итак, ничьи "Динамо" (Загреб) и "Олимпиакоса" принесли Хорватии и Греции по 0.25 балла в общую Таблицу коэффициентов. Это "движение в минус" по сравнению с Украиной, получившей три очка / 0.6 балла. Но эти страны нам уже практически не угрожают. Их задача – опередить дисквалифицированных террористов, которым УЕФА просто так насчитывает баллы и, вероятно, мечтает вернуть. Основная наша угроза из-за спины – это Дания.

На неделе она одержала победу и две ничьи. Это на 0.2 балла больше, чем у Украины. Теперь в общей Таблице Дания отстает от нас на 0.875 балла , сохраняя шансы провести в весну всех троих участников. Собственно, как и Украина.

Заметили, что в контексте дышащих в спину не говорим о Турции? Не случайно, ведь она уже впереди! Её неделя оказалась просто феноменальной: четыре победы из четырех возможных (1.6 балла по конвертации Таблицы коэффициентов). Как здесь устоишь? Кроме того, две турецкие команды гарантировали себе минимальное значение бонусов. Для "Фенербахче" – это два балла (0.4 по конвертации еврокубков), для "Башакшехира" – один балл (0.2 по конвертации еврокубков). Как итог, за один игровой день в копилку страны упало 2.2 балла, что вывело Турцию на 14-е место Таблицы. А Украину оттеснило на 16-е.

То место, которое лишает квоту пятой команды в еврокубках (чемпион – в Лигу чемпионов, победитель Кубка, вторая и третья команды чемпионата (или вторая, третья и четвертая) – в Лигу конференций). В текущем сезоне, - это важно понимать, - формируется заявка кампании 2024/25.

Но шестнадцатое место Украины еще не окончательно. Только одной ничьей не хватает, чтобы обойти Швейцарию, которая на неделе набрала 0.25 и подпустила Украину на 0.35 балла. От Чехии Украина отстает на 0,55 балла, что можно компенсировать победой и ничьей (на неделе у Чехии Украина отыграла 0.1 балла). Не выпадает из поля зрения и Норвегия, которая оторвалась на балл, но которую можно достать с помощью бонусов "Шахтера", еще стоящих на кону.

Сербия на неделе одержала одну победу, подпустив Украину на 0.1 балла. Что почти неощутимо, учитывая солидный общий отрыв этой страны.

Итак, цели очерчены, задачи ясны. Украине нужно не дать опередить себя Дании, и обойти кого-нибудь из квартета Швейцария-Чехия-Турция-Норвегия. Тогда сезон можно будет считать нормальным.

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В сезонном рейтинге, к слову, наша страна поднялась в топ-25. Ближайшие конкуренты впереди – Сербия и Австрия (опережают на 0.175 и 0.2 балла соответственно). На одном уровне с Украиной – Кипр, с представителями которого придется "зарубиться" за евровесну сразу двум нашим представителям. "Динамо" против АЭКа и "Днепр-1" против "Аполлона". Уже в следующем туре. Киевлянам нужна любая победа (при равенстве в личных встречах считается общая разница забитых-пропущенных; даже победа 1:0 выведет "Динамо" выше АЕКа в таблице), днепрян устроит ничья.

Финишная прямая группового раунда будет огненной. Главное – не перегореть, а просто бросать искры из-под ног.

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