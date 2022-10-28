Таблица коэффициентов. Украина возвращается в зону пяти команд

Неделя получилась очень неплохой, хотя и не идеальной. До сих пор перед глазами стоит момент Сикана, который мог принести "Шахтеру" победу над "Селтиком" и дополнительные 0.2 балла в Таблицу коэффициентов. Но с избытком взял "Днепр-1". Победа над "Аполлоном" гарантировала не только два балла (0.4 по конвертации еврокубков), но и обеспечила один балл бонуса (0.2). Добавляем сюда выстраданную ничью "Динамо" и получаем суммарные пять очков или один балл в Таблицу коэффициентов .

И гарантированные минимум четыре матча в весенней стадии еврокубков. Даже несмотря на потерю "Динамо", которое умудрилось, будучи представителем первой корзины, финишировать четвертым в группе, сезон уже можно называть неплохим. По крайней мере, лучше прошлогоднего – это факт. Год назад у нас было 4.200 балла и ни одной команды в плей-офф, сейчас – 4.700 балла и два участника в весенней стадии .

В сезонном рейтинге (коэффициент 2022/23) Украина поднялась в топ-20 – на девятнадцатую позицию / скриншот - kassiesa.net

Благодаря этим результатам удалось опередить Швейцарию, которая на неделе тоже не стояла. Первую победу в группе Лиги Европы одержал "Цюрих" (0.5 балла), но в матче с дебютантом "Жальгирисом" потерял "Базель" (ничья – 0.25 балла). То есть, суммарные швейцарские 0.75 балла не дали возможности этой стране удержать преимущества в 0.175 над Украиной, которое было перед началом пятого тура.

Относительно Дании, вдохновенно преследующей нас, Украина на неделе увеличила преимущество на целый балл. Кроме того, конкурент уже потерял своего чемпиона, но может вывести по одной команде в плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций. Поэтому почти два балла общего преимущества Украины над Данией – это приятное обстоятельство, но еще не гарантия спокойной жизни.

А вот по поводу кого можно не волноваться – это Греция и Хорватия. "Олимпиакос" на неделе взял пол балла, но упустил шансы на выход из группы (последний представитель Греции). "Динамо" (Загреб) еще может оказаться в плей-офф Лиги Европы, но не зависит само от себя – ему может не хватить даже победы над "Челси" в последнем туре.

Норвегия на неделе проиграла оба своих матча, что с одной стороны – хорошо, а с другой – не очень. Ведь "Буде-Глимт" очки отдал представляющему Швейцарию "Цюриху". Но из этой группы из двух команд одна точно не выйдет в весну – и это точно на руку Украине. Если провалится "Цюрих", Швейцария останется с одним "Базелем". Если последним финиширует "Буде-Глимт", то Норвегия будет полагаться только на "Мольде". Хотя ни одна из этих команд еще не гарантировала себе плей-офф. Поэтому кто-то может вообще остаться вообще ни с чем.

Все это важно, ведь сейчас Украина находится в плотной группе из пяти стран, разделенных в Таблице коэффициентов одной ничьей-победой. Наверное, нужно отметить турок, начинавших сезон на 20-м месте, а теперь – тринадцатых. На неделе они взяли 0,8 балла и вывели в плей-офф уже третью команду. У четвертой тоже есть шансы.

Легче бороться с чехами, которые точно потеряли "Викторию", но еще могут вывести в плей-офф "Славию" и "Словацко". Первая на неделе выиграла у косоваров (плюс 0,5 в ТК), но не поднялась выше третьего места группы. А впереди – матч с лидером. Второй свой матч вовремя не сыграл из-за непогоды. И это своеобразный момент истины для Чехии: если "Словацко" проиграет "Кельну", то потеряет теоретические шансы на плей-офф. И поставит страну под угрозу окончания евросезона уже осенью.

Нам был бы выгоден именно такой сценарий, ведь задача остается неизменной – сохранение текущего пятнадцатого места (минимум), которое сохранит для квоты страны пятую команду. На следующей неделе на кону будут стоять шесть игровых очков (1.2 по конвертации ТК) и шесть бонусных. И что приятно – без угрозы провала. Ибо кто мог ("Динамо") – уже провалился, а другие ("Шахтер" и "Днепр-1") не подвели...

скриншот - kassiesa.net