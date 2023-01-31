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Сезонный рейтинг будет давать дополнительные места в ЛЧ. За последние годы топ Ассоциации опережали только Португалия и Украина

Рейтинг УЕФА
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Продолжаем анализировать очередную реформу от УЕФА

Сезонный рейтинг будет давать дополнительные места в ЛЧ. За последние годы топ Ассоциации опережали только Португалия и Украина

Getty Images / Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В ходе очередной реформы УЕФА, которая коренным образом изменит групповой раунд еврокубков (от восьми групп по четыре команды – до единой лиги с 36-ю участниками), практическое значение будут иметь результаты борьбы в сезонном рейтинге (коэффициент текущего сезона).

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До сих пор эта борьба имела только спортивно-символическое значение.

Начиная с сезона 2024/25, в группе Лиги чемпионов два дополнительных места будут получать страны с лучшими показателями предыдущего сезонного рейтинга. То есть, первое и второе места сезонного рейтинга смогут заявить на следующую Лигу чемпионов по одной лучшей команде, которая в своей Лиге финишировала ниже зоны попадания в Лигу чемпионов. Если бы правило действовало уже сегодня, то на текущую Лигу чемпионов дополнительные места получили бы Англия и Нидерланды – как две лучшие Ассоциации в сезоне 2021/22.

Сезонный рейтинг будет давать дополнительные места в ЛЧ. За последние годы топ Ассоциации опережали только Португалия и Украина - изображение 1

Скриншот - kassiesa.net

В сезонном рейтинге историческое доминирование имеют представители топ-3 Таблицы коэффициентов. Начиная с 1988/89, то есть за последние 35 лет (!), Испания, Италия и Англия суммарно 29 раз становились лучшими в сезонном рейтинге.

  • Испания – двенадцать раз;
  • Италия – девять раз;
  • Англия – восемь раз (с учетом лидерства в текущем сезоне).

Дважды за это время сезонный рейтинг выигрывала Германия.

Еще по одному разу – Португалия, Нидерланды, Румыния и Украина (!).

Украина становилась лучшей в сезоне 2008/09, когда выступала четырьмя командами, одна из которых выиграла Кубок УЕФА, еще одна – играла в полуфинале (проиграла как раз будущему победителю из Украины), а еще одна дошла до 1/8-ой финала того же турнира.

Примечательно, что после триумфа Украины в сезонном рейтинге (2008/09) только одна Ассоциация сумела опередить Англию/Испанию/Германию в борьбе за лучший сезонный коэффициент. Это была Португалия в сезоне 2010/11.

Больше о реформе еврокубков, как изменится заявка Украины и получит ли чемпион УПЛ прямую путевку в группу Лиги чемпионов – в профильном телеграмм-канале >>>

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В статье: Таблица коэффициентов
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