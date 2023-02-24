Добавилось три конкурента Украины в TК. 37 стран завершили для себя еврокубковый сезон

Закончился стыковой плей-офф раунд Лиги Европы и Лиги конференций. Еще некоторые страны потеряли последних своих участников в еврокубках.

После второго квалификационного раунда было семь стран , потерявших всех еврокубковых полпредов. После третьего раунда квалификации прибавилось еще пять . Раунд плей-офф отбора стал последней остановкой еще для шести стран .

На групповой стадии не были представлены Казахстан, Беларусь, Фарерские острова, Грузия, Эстония, Исландия, Албания, Уэльс, Гибралтар, Андорра, Черногория, Сан-Марино, Словения, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Северная Македония, Мальта и Люкссембург.

После групповой стадии к ним добавилось еще двенадцать Ассоциаций : Армения, Литва, Ирландия, Финляндия, Латвия, Лихтенштейн, Косово, Израиль, Греция, Хорватия, Чехия и Шотландия. Всего – 30.

А по итогу первого весеннего круга число стран-неудачников выросло до 37-ми . К предыдущим тридцати добавились:

Дания, Австрия, Румыния, Сербия, Болгария, Азербайджан, Норвегия.

Итак, всего выбыли тридцать семь стран из 54-х Ассоциаций-участников еврокубков:

Казахстан, Беларусь, Фарерские острова, Грузия, Эстония, Исландия, Албания, Уэльс, Гибралтар, Андорра, Черногория, Сан-Марино, Словения, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Северная Македония, Мальта, Люксембург, Армения, Литва , Латвия, Лихтенштейн, Косово, Израиль, Греция, Хорватия, Чехия, Шотландия, Азербайджан, Болгария, Сербия, Румыния, Австрия, Норвегия и Дания.

Из тех, кто еще активен, само низко в рейтинге Таблицы коэффициентов стоит Молдова – 32-е место. Из тех, кто уже вылетел, самая рейтинговая – Шотландия (девятое место Таблицы коэффициентов).

Две страны по-прежнему сохраняют максимальное представительство – Англия и Италия.

Больше всего среди топ-пятерки потеряли французы – четыре команды. Вторая за этим анти-показателем – Испания (потеряла две команды).

Турция – единственная не из топ-10, кто сохранил более двух команд (три активных еврокубковых участника).