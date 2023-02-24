Добавилось три конкурента Украины в TК. 37 стран завершили для себя еврокубковый сезон
Итоги стыкового плей-офф раунда Лиги Европы та Лиги конференций
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Закончился стыковой плей-офф раунд Лиги Европы и Лиги конференций. Еще некоторые страны потеряли последних своих участников в еврокубках.
После второго квалификационного раунда было семь стран, потерявших всех еврокубковых полпредов. После третьего раунда квалификации прибавилось еще пять. Раунд плей-офф отбора стал последней остановкой еще для шести стран.
На групповой стадии не были представлены Казахстан, Беларусь, Фарерские острова, Грузия, Эстония, Исландия, Албания, Уэльс, Гибралтар, Андорра, Черногория, Сан-Марино, Словения, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Северная Македония, Мальта и Люкссембург.
После групповой стадии к ним добавилось еще двенадцать Ассоциаций: Армения, Литва, Ирландия, Финляндия, Латвия, Лихтенштейн, Косово, Израиль, Греция, Хорватия, Чехия и Шотландия. Всего – 30.
А по итогу первого весеннего круга число стран-неудачников выросло до 37-ми. К предыдущим тридцати добавились:
Дания, Австрия, Румыния, Сербия, Болгария, Азербайджан, Норвегия.
Казахстан, Беларусь, Фарерские острова, Грузия, Эстония, Исландия, Албания, Уэльс, Гибралтар, Андорра, Черногория, Сан-Марино, Словения, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Северная Македония, Мальта, Люксембург, Армения, Литва , Латвия, Лихтенштейн, Косово, Израиль, Греция, Хорватия, Чехия, Шотландия, Азербайджан, Болгария, Сербия, Румыния, Австрия, Норвегия и Дания.
Из тех, кто еще активен, само низко в рейтинге Таблицы коэффициентов стоит Молдова – 32-е место. Из тех, кто уже вылетел, самая рейтинговая – Шотландия (девятое место Таблицы коэффициентов).
- Две страны по-прежнему сохраняют максимальное представительство – Англия и Италия.
Больше всего среди топ-пятерки потеряли французы – четыре команды. Вторая за этим анти-показателем – Испания (потеряла две команды).
Турция – единственная не из топ-10, кто сохранил более двух команд (три активных еврокубковых участника).
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