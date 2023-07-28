Таблица коэффициентов. Пятая команда Украины как локомотив

Запомните этот момент: Украину тянет пятая команда УПЛ. Шутки шутками, но "Ворскла", запрыгнувшая в последний вагон еврокубкового поезда, на неделе сделала то, чего не смог сделать вице-чемпион – принесла стране первые баллы в Таблицу коэффициентов (1/5 = 0.2). В прошлом году "Ворскла" также с победы начала свой короткий путь в Лиге конференций, но параллельно держало марку "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов. Теперь же "Ворскла" пока что сама. Главное, чтобы путь был длиннее, чем год назад.

На неделе почти все конкуренты взяли больше, но чисто количественные показатели считать некорректно. Ведь у большинства конкурентов стартовало уже более двух команд. Показательной будет процентная статистика: мы набрали половину из возможного (один балл из двух возможных / 0.2 балла из 0.4 возможных по конвертации Таблицы коэффициентов). А конкуренты…

Израиль проиграл в Лиге чемпионов (спасибо Максиму Ковалю), но не проигрывал в Лиге конференций – две победы и ничья. В общей сложности 0.625 балла в Таблицу коэффициентов с одного возможного. Процент лучше, чем у Украины. Отставание немного сократилось.

Чехия, как и мы, на неделе была представлена только двумя командами, но добыла меньше (0,5). Правда, делитель этой страны меньше ("4"), поэтому и профит Украины (по сравнению с тем, что могло бы быть при одинаковом делителе) несколько ниже – 0.075. Еще один важный нюанс – "Богемианс-1905" уступил "Буде-Глимту" – представителю еще одного конкурента Украины. В общем, норвежцы на неделе добыли больше, чем мы (один балл "Буде-Глимта" + 0.5 балла "Русенборга"), цена их очков выше, чем наших (1.5 / 4 = 0.375 против 0.2 наших), однако по проценту эффективности – равновесие. Норвегия, как и Украина, добыла ровно половину из того, что стояло на кону.

Дания одержала две победы из трех возможных, показав более высокую эффективность, чем у нас. Сокращение разрыва в Таблице коэффициентов произошло существенное (эта страна приблизилась к Украине на 0.3 балла), но есть нюанс. "Орхус" подвис на грани вылета из еврокубков – с 0:3 против "Брюгге" вернуться будет тяжело.

У Сербии стартовал только один клуб – и он проиграл свой первый матч. Проиграл АПОЭЛу 1:2, что, впрочем, оставляет "Войводине" шансы на ответный матч. Это важная пара, ведь определяется потенциальный соперник "Ворсклы" (если она все же пройдет "Дилу"). В другой паре, к слову, где определяется соперник для другого украинского представителя ("Динамо") – ничья 1:1 после первой серии ("Арарат-Армения" (Армения) – "Арис" (Греция)).

Несколько стран, которые за спиной, к себе подпустили, но к Сербии, которая выше, немного приблизились. А вот к Турции – нет, но она ввела в действие абсолютно все свои ресурсы. Набрала три очка из четырех возможных, что по конвертации Таблицы коэффициентов равно 0.75 балла. Сильный конкурент. Как и Швейцария, у которой, правда, как и у нас, пять команд (и очки делятся на пять). И вот здесь нужно поджимать. На неделе эта страна набрала больше (ничья + победа = 0.375 в Таблицу коэффициентов), однако и на один сыгранный матч у нее больше. И уже есть большая проблема с угрозой безвозвратного вылета высокорейтингового: "Базель" проиграл "Тоболу" дома 1:3. Потерять такого бойца – это как будто нам потерять "Динамо" (или "Шахтер"). Через неделю будет интересно.

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В сезонном рейтинге (коэффициент 2023/24) лидерство захватила Исландия – уже 2.666 балла. Армения, Словакия, Польша, Казахстан – в топ-10. Среди наших конкурентов само высоко – Израиль (1.125 балла), второй (а в целом – 27-й) идет Украина. Но и матчей у нас меньше, чем у большинства конкурентов (меньше – у Сербии, столько же – у Чехии).

Уже во вторник (и дальше) – новые матчи еврокубков. Новые достижения и потери. Останавливаться не время.