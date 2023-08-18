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Таблица коэффициентов. После тьмы всегда рассвет

Рейтинг УЕФА
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Украина на неделе чуть не дотянула до максимума

Таблица коэффициентов. После тьмы всегда рассвет

fcdynamo.com

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Неделю назад в контексте футбольной борьбы за очки в Таблице коэффициентов было все плохо, а теперь уже лучше. Так всегда бывает. После тьмы всегда рассвет… Украина на неделе взяла 1.5 балла из двух возможных – очень приличный результат (0.3 балла по конвертации еврокубков). А главное – не потеряла команду.

Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

"Днепр-1" просто переместился из Лиги Европы в Лигу конференций. Там он за группу сразится со "Спартаком" из Трнавы (Словакия). В общей сложности в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы днепряне набрали в украинскую Таблицу коэффициентов 0.2 балла – и на том спасибо. Главная задача к этому времени – пройти в группу. "Динамо" за нее сразится с "Бешикташом". У обоих наших представителей нет права на ошибку. Оно есть у "Зари", которая, если вылетит от "Славии" в Лиге Европы, окажется в группе Лиги конференций.

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Итак, 0.3 на неделе… Но конкуренты тоже не дремали. Практически все набрали больше. Чехия усилиями трех команд обогатилась на два балла (0.5), еще приблизившись к Украине. Дания заработала 2.5 очка из трех возможных (0.625), что тоже усилило давление на позиции нашей страны. Израиль завоевал два очка (0.5), также приблизившись к Украине. Важно отметить, что у всех этих конкурентов делитель меньше, чем у нас. Из этих трех стран в третьем раунде квалификации участника потерял только Израиль.

Теперь о тех, кто начинал неделю впереди нас. Норвегия держит очень резвый темп. Из четырех возможных – три победы. "Подвел" только "Русенборг", вылетевший от "Хартса" (Шотландия). Вторую команду потеряла и Швейцария, которая на неделе ограничилась одним баллом (0.2) и немного подпустила к себе Украину. А вот Сербия оставила в игре "Партизан", который был на грани вылета. Высокорейтинговый представитель нашего конкурента прошел дальше, добавив стране на неделе 0.2 балла.

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Турция фактически по состоянию на сейчас оторвалась от Украины слишком далеко, чтобы называть ее конкурентом (еще +0.45 по отношению к Украине на неделе), но в раунде плей-офф будет интересно. "Фенербахче" против "Твенте", "Аданадемирспор" против "Генка" и… "Бешикташ" против "Динамо". Может сложиться ситуация, при которой турки останутся осенью с одним только "Галатасараем".

Но пока они сохраняют максимальное представительство и лидерство в сезонной таблице рейтинга (коэффициент 2023/24). Польша вторая, Исландия третья, Румыния четвертая, а Израиль пятый. Украина поднялась в топ-40, держа за спиной Сербию и Швейцарию. А к пяти странам, еще раньше прекратившим участие в еврокубках, добавились еще девять; теперь неактивных четырнадцать.

Квалификация выходит на финишную прямую. Остался один раунд.

Скриншоты - kassiesa.net

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