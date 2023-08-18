Таблица коэффициентов. После тьмы всегда рассвет

Неделю назад в контексте футбольной борьбы за очки в Таблице коэффициентов было все плохо, а теперь уже лучше. Так всегда бывает. После тьмы всегда рассвет… Украина на неделе взяла 1.5 балла из двух возможных – очень приличный результат (0.3 балла по конвертации еврокубков). А главное – не потеряла команду.

Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

"Днепр-1" просто переместился из Лиги Европы в Лигу конференций. Там он за группу сразится со "Спартаком" из Трнавы (Словакия). В общей сложности в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы днепряне набрали в украинскую Таблицу коэффициентов 0.2 балла – и на том спасибо. Главная задача к этому времени – пройти в группу. "Динамо" за нее сразится с "Бешикташом". У обоих наших представителей нет права на ошибку. Оно есть у "Зари", которая, если вылетит от "Славии" в Лиге Европы, окажется в группе Лиги конференций.

Итак, 0.3 на неделе… Но конкуренты тоже не дремали. Практически все набрали больше. Чехия усилиями трех команд обогатилась на два балла (0.5), еще приблизившись к Украине. Дания заработала 2.5 очка из трех возможных (0.625), что тоже усилило давление на позиции нашей страны. Израиль завоевал два очка (0.5), также приблизившись к Украине. Важно отметить, что у всех этих конкурентов делитель меньше, чем у нас. Из этих трех стран в третьем раунде квалификации участника потерял только Израиль.

Теперь о тех, кто начинал неделю впереди нас. Норвегия держит очень резвый темп. Из четырех возможных – три победы. "Подвел" только "Русенборг", вылетевший от "Хартса" (Шотландия). Вторую команду потеряла и Швейцария, которая на неделе ограничилась одним баллом (0.2) и немного подпустила к себе Украину. А вот Сербия оставила в игре "Партизан", который был на грани вылета. Высокорейтинговый представитель нашего конкурента прошел дальше, добавив стране на неделе 0.2 балла.

Турция фактически по состоянию на сейчас оторвалась от Украины слишком далеко, чтобы называть ее конкурентом (еще +0.45 по отношению к Украине на неделе), но в раунде плей-офф будет интересно. "Фенербахче" против "Твенте", "Аданадемирспор" против "Генка" и… "Бешикташ" против "Динамо". Может сложиться ситуация, при которой турки останутся осенью с одним только "Галатасараем".

Но пока они сохраняют максимальное представительство и лидерство в сезонной таблице рейтинга (коэффициент 2023/24). Польша вторая, Исландия третья, Румыния четвертая, а Израиль пятый. Украина поднялась в топ-40, держа за спиной Сербию и Швейцарию. А к пяти странам, еще раньше прекратившим участие в еврокубках, добавились еще девять; теперь неактивных четырнадцать.

Квалификация выходит на финишную прямую. Остался один раунд.