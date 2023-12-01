Таблица коэффициентов. Іще два тижні, і запалає…

Неделю не назовешь провальной, ведь "Шахтер" выиграл и гарантировал себе евровесну. Но и о прорыве оснований говорить нет, потому что "Заря" потеряла шансы на выход из группы и глобально ограничилась незначительным вкладом в лепту украинского коэффициента. А для прорыва должен был быть вклад весомый. Лишь при условии стабильного набора очков двумя участниками группового раунда можно было бы тягаться с конкурентами в борьбе за топ-15. А так...

Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

Восемнадцатое место и огромная угроза попасть под сокращение еврокубковой заявки с пяти команд до четырех. Чтобы этого не случилось, Украине усилиями "Шахтера" нужно обходить минимум трех конкурентов – Сербию, Израиль, Данию или Норвегию. Смахивает на то, что достижимыми будут только сербы.

По крайней мере, они на неделе получили очередной ноль и на расстояние одной победы подпустили к себе Украину. А вот другие конкуренты так не тормозили. Израиль, как и мы, одержал одну победу, но ушел в отрыв благодаря меньшему делителю и одному конусному баллу (+0.35 относительно Украины). У Дании тоже такой профит, просто добытый чисто игровыми, а не бонусными баллами (1+2 за ничью и победу, делитель "4" = 0.75) - (+0.35). Аналогичные игровые показатели на неделе добыла Норвегия, получив также один бонусный балл за выход "Буде-Глимта" из группы. В начале сезона нашими конкурентами считались и Швейцария с Чехией, но сейчас они в Таблице уже даже выше Австрии, поэтому просто отпускаем...

Отпускать не стоит Грецию, которая серьезно давит из-за спины. На неделе она четырьмя командами одержала лишь одну победу, однако даже этого достаточно для профита относительно Украины (благодаря еще одному баллу бонуса для ПАОКа за первое место группы).

Реальность такова, что нам по силам потягаться с Сербией, но по силам ли сдержать Грецию? Трудно сказать без результатов последнего тура группового раунда, где на кону для Украины будет стоять (внимание) девять очков – 1.8 балла в Таблицу коэффициентов. При условии получения максимума мы можем спрогрессировать на 16-ю позицию и уже оттуда строить планы на топ-15. Если же этого не будет, нужно будет принять сокращение квоты уже как факт "в режиме ожидания".

Все будет понятно через две недели. До того времени еще что-то добавлять на эту тему смысла нет...

В сезонном рейтинге, - коэффициент 2023/24, - мы поднялись в топ-25, но из наших конкурентов опережаем только Сербию.