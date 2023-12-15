Таблица коэффициентов. Перспектив нет, есть зимняя боязнь. Украина близка к потере команды, места в ЛЧ и группе

Победа "Зари" – это хорошо. Но это все же пессимистический сценарий развития недели. Для сохранения реальных шансов борьбы за топ-15 Украине нужны были победа "Шахтера" и пять бонусных баллов за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Но "Шахтер" проиграл. А разгром "Зарей" "Брейдаблика" (самая крупная победа команды на международной арене – 4:0) всего-навсего помогла уйти зимовать на 18-м, а не на 19-м месте.

Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

Хотя принципиальной разницы нет... Что 19-я позиция, что 18-я или даже 17/16-я – это сокращение еврокубковой квоты с пяти команд до четырех, сокращение количества представителей в Лиге чемпионов с двух до одного, никакого гарантированного места в групповом раунде любого из турниров для любой из команд (через Таблицу коэффициентов, квота победителя Лиги чемпионов / Лиги Европы через рейтинг клубов – это другой путь). И все это реально угрожает Украине.

Намеренно не высчитываем здесь профит/регресс недели, а смотрим на общую картину. Если коротко – то в последнем, шестом туре еврокубков Украина набрала больше Сербии и Норвегии, но меньше Дании, Израиля, Греции. Собственно, последняя обошла нас в общей Таблице коэффициентов, но мы, в свою очередь, обошли сербов. Поэтому зимуем на том же 18-м месте, на котором были до начала матчей шестого тура.

Для прорыва на 15-ю строчку (а только это место может сохранить нам пять команд в еврокубках, две команды в Лиге чемпионов и давать надежды на прямое место в групповом раунде) "Шахтеру" нужно отыграть 2.075 балла отставания от Норвегии. Это пять побед и одна ничья (в таком случае будут еще два бонусных очка). То есть, нужно выходить в четвертьфинал Лиги Европы с максимальными показателями и там не проиграть минимум один матч при условии, что "Мольде" и "Буде-Глимт" все свои весенние матчи проиграют. И что "Маккаби" (Тель-Авив), "Маккаби" (Хайфа) (представители Израиля), ПАОК и "Олимпиакос" (представители Греции) сойдут с дистанции на первом-втором весенних этапах. На Данию уже даже не заглядываемся.

Реальными нашими конкурентами сейчас являются именно Норвегия, Израиль и Греция. Они сохранили по два участника, у Украины – один. Возможностей для нашего прогресса мало, поэтому уже сейчас нужно готовиться к тяжелому сценарию сезона 2025/26 – когда четырьмя командами придется пробиваться в группы с самых низов.

В сезонном рейтинге (коэффициент 2023/24) мы идем зимовать на 23-м месте, опережая, в частности, Австрию и Сербию (это те страны, которые в общей таблице есть/были выше нас). Для того, чтобы в сезонном быть выше дисквалифицированных, отстраненных, но награжденных уефашными клерками агрессоров, "Шахтеру" нужны минимум победа и ничья весной. Хотя это, конечно, не самоцель, а просто дело принципа.

В целом ситуация тяжелая... Перспектив нет. Есть зимняя боязнь. С этим и проживем.