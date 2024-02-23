Украина, скорее всего, потеряет гарантированное место в групповом раунде любого из евротурниров
Все и всем придется добывать в квалификации
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Украина финишировала на восемнадцатом месте в Таблице коэффициентов 2023/24, что повлекло несколько плохих последствий для еврокубковой квоты нашей страны.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Кроме сокращения квоты с пяти участников до четырех, кроме потери одной из двух команд в Лиге чемпионов, Украина с сезона 2025/26 потеряет гарантированное автоматическое место в групповом раунде любого евротурнира по квоте Таблицы коэффициентов. То есть всем украинским участникам все придется добывать в квалификации.
- старт чемпиона со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов пути чемпионов – есть угроза не попасть в группу ни одного из еврокубков;
- старт победителя Кубка страны с первого квалификационного раунда Лиги Европы – есть угроза не попасть в группу ни одного из еврокубков (если победитель Кубка одновременно будет чемпионом страны, эту квоту заберет второе место турнирной таблицы лиги);
- старт второго и третьего мест турнирной таблицы лиги (или второго/третьего и четвертого – если победитель Кубка будет из топ-3 таблицы лиги) со второго квалификационного раунда Лиги конференций – есть угроза не попасть в группу.
Гарантировать себе групповой этап на сезон 2025/26 Украина может только в случае победы в каком-то из евротурниров 2024/25, или финишем в топ-2 сезонного рейтинга Таблицы коэффициентов.
Также теоретически возможен выход в группу по квоте самой рейтинговой команды квалификации.
Популярное сейчас
- УПЛ возвращается. Сегодня начинается вторая часть чемпионата Украины 2023/24
- Пушич: Марсель больше заслуживал выхода в следующий раунд
- К сожалению, без Шахтера. Известны все участники 1/8 финала Лиги Европы
- Украина за весь игровой сезон добыли в Таблицу коэффициентов меньше, чем начислят дисквалифицированной России
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО