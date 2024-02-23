Украина, скорее всего, потеряет гарантированное место в групповом раунде любого из евротурниров

Украина финишировала на восемнадцатом месте в Таблице коэффициентов 2023/24, что повлекло несколько плохих последствий для еврокубковой квоты нашей страны.

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Кроме сокращения квоты с пяти участников до четырех, кроме потери одной из двух команд в Лиге чемпионов, Украина с сезона 2025/26 потеряет гарантированное автоматическое место в групповом раунде любого евротурнира по квоте Таблицы коэффициентов. То есть всем украинским участникам все придется добывать в квалификации.

Восемнадцатое место Таблицы коэффициентов предусматривает:

старт чемпиона со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов пути чемпионов – есть угроза не попасть в группу ни одного из еврокубков;

старт победителя Кубка страны с первого квалификационного раунда Лиги Европы – есть угроза не попасть в группу ни одного из еврокубков (если победитель Кубка одновременно будет чемпионом страны, эту квоту заберет второе место турнирной таблицы лиги);

старт второго и третьего мест турнирной таблицы лиги (или второго/третьего и четвертого – если победитель Кубка будет из топ-3 таблицы лиги) со второго квалификационного раунда Лиги конференций – есть угроза не попасть в группу.

Гарантировать себе групповой этап на сезон 2025/26 Украина может только в случае победы в каком-то из евротурниров 2024/25, или финишем в топ-2 сезонного рейтинга Таблицы коэффициентов.