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Украина, скорее всего, потеряет гарантированное место в групповом раунде любого из евротурниров

Рейтинг УЕФА

Все и всем придется добывать в квалификации

Украина, скорее всего, потеряет гарантированное место в групповом раунде любого из евротурниров

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Украина финишировала на восемнадцатом месте в Таблице коэффициентов 2023/24, что повлекло несколько плохих последствий для еврокубковой квоты нашей страны.

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Кроме сокращения квоты с пяти участников до четырех, кроме потери одной из двух команд в Лиге чемпионов, Украина с сезона 2025/26 потеряет гарантированное автоматическое место в групповом раунде любого евротурнира по квоте Таблицы коэффициентов. То есть всем украинским участникам все придется добывать в квалификации.

Восемнадцатое место Таблицы коэффициентов предусматривает:

  • старт чемпиона со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов пути чемпионов – есть угроза не попасть в группу ни одного из еврокубков;

  • старт победителя Кубка страны с первого квалификационного раунда Лиги Европы – есть угроза не попасть в группу ни одного из еврокубков (если победитель Кубка одновременно будет чемпионом страны, эту квоту заберет второе место турнирной таблицы лиги);

  • старт второго и третьего мест турнирной таблицы лиги (или второго/третьего и четвертого – если победитель Кубка будет из топ-3 таблицы лиги) со второго квалификационного раунда Лиги конференций – есть угроза не попасть в группу.

Гарантировать себе групповой этап на сезон 2025/26 Украина может только в случае победы в каком-то из евротурниров 2024/25, или финишем в топ-2 сезонного рейтинга Таблицы коэффициентов.

Также теоретически возможен выход в группу по квоте самой рейтинговой команды квалификации.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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