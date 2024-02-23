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Украина добыла самый низкий сезонный еврокоэффициент за последние 22 года

Рейтинг УЕФА

И седьмой худший в истории в целом

Украина добыла самый низкий сезонный еврокоэффициент за последние 22 года

Veja

Новина українською

Украина закончила для себя евросезон 2023/24. Достижение нашей страны в Таблице коэффициентов составляет 4.100 балла.

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Это 24-й показатель среди 54-х Ассоциаций, которые соревновались/соревнуются. Лично для Украины это седьмой худший сезонный показатель в истории и самый худший за последние 22 года.

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Последний раз более низкий сезонный коэффициент Украина выбивала в сезоне 2001/02, когда было 3.625 балла.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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