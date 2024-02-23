Украина за весь игровой сезон добыли в Таблицу коэффициентов меньше, чем начислят дисквалифицированной России

Украина закончила евросезон 2023/24 с показателем 4.100 балла в Таблице коэффициентов. Это самое низкое личное достижение нашей страны за последние 22 года.

Украина в евросезоне провела 28 матчей: по восемь матчей провели "Шахтер" и "Заря", шесть матчей – "Днепр-1", четыре матча – "Динамо", два матча – "Ворскла". Евросезон длился около восьми месяцев – с июля (первые матчи для Украины, а актуальные жеребьевки вообще были в июне) по февраль включительно.

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При этом коэффициент, полученный Украиной (4.100) ниже, чем коэффициент, полученный россией как неигровые начисления от УЕФА. Напомним, что УЕФА на время дисквалификации агрессоров начисляет стране по 4.333 балла за сезон в Таблицу коэффициентов – как самый низкий личный показатель этой страны за пятилетку.

По итогам сезона 2023/24 россии начислят 4.333 балла после последних еврокубковых матчей. Об этом сказано на официальном сайте УЕФА.