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Украина близка к еще одному историческому антидостижению в Таблице коэффициентов

Рейтинг УЕФА

Падение продолжается

Украина близка к еще одному историческому антидостижению в Таблице коэффициентов

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Текущий сезон Украина почти наверняка закончит в двадцатке самых рейтинговых футбольных стран Европы, а вот на старт сезона 2024/25 может выйти в статусе Ассоциации, которая находится за пределами топ-20.

Если до конца этого сезона "Динамо" (Загреб) не проиграет хотя бы один еврокубковый матч, Украина стартует в сезоне 2024/25 с 21-го места Таблицы коэффициентов.

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Последний раз из-за пределов топ-20 наша страна начинала в сезоне 1998/99, когда была 22 стартовая позиция.

В этом сезоне у "Динамо" (Загреб) – еще минимум два еврокубковых матча. В 1/8-й финала Лиги конференций хорваты сыграют против ПАОКа (Греция).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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