Украина близка к еще одному историческому антидостижению в Таблице коэффициентов
Падение продолжается
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Текущий сезон Украина почти наверняка закончит в двадцатке самых рейтинговых футбольных стран Европы, а вот на старт сезона 2024/25 может выйти в статусе Ассоциации, которая находится за пределами топ-20.
Если до конца этого сезона "Динамо" (Загреб) не проиграет хотя бы один еврокубковый матч, Украина стартует в сезоне 2024/25 с 21-го места Таблицы коэффициентов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Последний раз из-за пределов топ-20 наша страна начинала в сезоне 1998/99, когда была 22 стартовая позиция.
В этом сезоне у "Динамо" (Загреб) – еще минимум два еврокубковых матча. В 1/8-й финала Лиги конференций хорваты сыграют против ПАОКа (Греция).
Популярное сейчас
- Шахтер преподносит урок Кривбассу, Днепр-1 сохраняет лидерство. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Шахтер разгромил Кривбасс, победа Днепра-1, Трубин пропустил пять голов. Главные новости за 3 марта
- “Разделяет ответственность за провал команды”. В Португалии оценили игру Трубина в матче с Порту
- Акцент на живой силе, артсистемах и ПВО. Общие боевые потери РФ в войне с Украиной с учетом последних суток
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО