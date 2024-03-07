Украина начнет следующий сезон из-за пределов топ-20 Таблицы коэффициентов
Падение продолжается
Дніпропетровська ОДА
Украина текущий сезон закончила в топ-20 Таблицы коэффициентов, но следующий сезон (2024/25) начнет из-за пределов зоны двадцати самих рейтинговых стран Европы.
"Динамо" (Загреб) одержало победу над ПАОКом в Лиге конференций, добавив Хорватии 0.5 балла. Этого этой стране хватило для того, чтобы опередить Украину на старте сезона 2024/25. Теперь мы там 21-е.
Украина опустилась за пределы топ-20 Таблицы коэффициентов впервые с сезона 1998/99.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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