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В УПЛ назвали дату проведения матча за Суперкубок Украины

Суперкубок Украины
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Матч пройдет в Киеве на Олимпийском

В УПЛ назвали дату проведения матча за Суперкубок Украины
Новина українською

Генеральный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о предварительных датах и сроках начала нового сезона. В частности, функционер заявил о том, что матч за Суперкубок Украины планируется провести 25 августа в Киеве на НСК "Олимпийский". Ну а новый сезон в элитном дивизионе чемпионата страны может начаться 22 августа.

"Киев для Суперкубка в нынешней ситуации – самый оптимальный вариант. И не только из-за того, что чемпион страны и обладатель Кубка базируются в Киеве. Дело в том, что сразу после матча за Суперкубок главный тренер национальной команды Андрей Шевченко сможет заполучить в свое распоряжение сборников "Шахтера" и "Динамо", чтобы начать подготовку к матчу сборной Украины против команды Швейцарии", – сказал Дикий.

Напомним, в 2019 году Суперкубок Украины выиграло киевское "Динамо", обыграв "Шахтер" со счетом 2:1.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Евгений Дикий
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