Буряк: Луческу - не волшебник, по взмаху палочки решить все проблемы не получится

Бывший игрок и тренер " Динамо " Леонид Букряк поделился своими ожиданиями от матча за Суперкубок Украины против "Шахтера", который состоится в ближайшие вторник.

- Естественно, ожидаю хорошего футбола. Хочу стабильности, потому что "Динамо" успешно сыграло в Кубке Украины, но провалило матч в чемпионате. В последнем сезоне была большая разница в очках, но не думаю, что киевляне настолько уступают "Шахтеру". Первый круг чемпионата сыграли. Луческу - не волшебник, по взмаху палочки решить все проблемы не получится. Но, тем не менее, хочется стабильности и результата.

- Как изменилась игра "Динамо" с приходом Луческу?

- Не буду говорить, как она изменилась. Все идет поэтапно, со своими проблемами, положительными эмоциями, но процесс пошел и есть результат. Правда, "Динамо" сейчас тяжело в таких играх, как с "Шахтером", "Зарей". Только в таких матчах можно что-то увидеть. Потихоньку надо двигаться вперед, улучшать качество игры, кондиции, определиться с составом, с теми людьми, которые могут сделать результат, хотя сложно, 8 человек травмированных и они не смогут помочь команде в матче с "Шахтером". Мы ждем в поединке с "горняками" стабильности и уверенности.

- Исходя из контрольных поединков, первого матча чемпионата с "Олимпиком", насколько динамовцы понимают требования главного тренера?

- Мне сложно сказать, нужно быть внутри команды. Но по всему тому, что есть, игроки позитивно откликаются о работе с Луческу. Уделяется много времени тактике, теоретическим занятиям. Это все хорошо, но нужно то, о чем они договариваются, перенести на поле.

- Как вписываются в структуру игры "Динамо" футболисты, которые вернулись из аренды и смогут ли они противостоять "Шахтеру"?

- Они хорошо себя проявили в матче с "Олимпиком" и это шанс для них. С большим уважением отношусь к Тымчику, Ледневу, Супряге. Хочется, чтобы побыстрее они становились на ноги и приносили пользу команде. А травмы игроков стартового состава - их шанс проявить себя.

- Тот факт, что Луческу проведет поединок против своей бывшей команды - это плюс для "Динамо"?

- Плюс не плюс, а нужно его воспринимать как тренера "бело-синих". Я скажу так - мне все равно, кто будет тренировать команду. Главное, чтобы киевляне были чемпионами и команда встала на ноги. А какая разница, кто тренер? "Динамо" должно быть на уровне и бороться за первые места. Важно, чтобы болельщики ходили на стадион.

- Что "Динамо" может противопоставить "Шахтеру" на данный момент?

- Обе команды готовились в одинаковых условиях. Возможно, "горняки" имеют больше игровой практики, играли в Лиге Европы, и набрали кондиции. Не думаю, что "бело-синие" уступают "Шахтеру". Настрой и физическая форма, плюс мастерство футболистов, которые выйдут на поле, помогут достичь положительного результата.