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"Суркисы – позор Динамо" - ультрас киевлян встретили команду перед матчем с Шахтером - ФОТО

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Война продолжается

"Суркисы – позор Динамо" - ультрас киевлян встретили команду перед матчем с Шахтером - ФОТО
Новина українською

Болельщики "Динамо" продолжают свою борьбу с руководством клуба и главным тренером команды Мирчей Луческу.

Перед матчем за Суперкубок с "Шахтером", который пройдет без зрителей, ультрас на подъезде к НСК "Олимпийский" вывесили баннер "Суркисы – позор "Динамо". Луческу - go away (уходи)", в очередной раз продемонстрировав, что они не собираются прекращать борьбу.

"Суркисы – позор Динамо" - ультрас киевлян встретили команду перед матчем с Шахтером - ФОТО - изображение 1
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В статье: Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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Unselfish (Белая Церковь )
25.08.2020 в 21:37
Да пошли нах эти ультрас. Вы видете как Динамо на 33 минуту раскатывает Шахтер даже играя от обороны??? Браво Луческу!!! А ультрас нах с пляжа...
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Djibouti (Djibouti)
25.08.2020 в 21:36
Малолетки бара.ны
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мы за динамо (киев)
25.08.2020 в 21:18
нормальний хід. правильні пацани.
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