"Суркисы – позор Динамо" - ультрас киевлян встретили команду перед матчем с Шахтером - ФОТО

Болельщики " Динамо " продолжают свою борьбу с руководством клуба и главным тренером команды Мирчей Луческу.

Перед матчем за Суперкубок с "Шахтером", который пройдет без зрителей, ультрас на подъезде к НСК "Олимпийский" вывесили баннер "Суркисы – позор "Динамо". Луческу - go away (уходи)", в очередной раз продемонстрировав, что они не собираются прекращать борьбу.