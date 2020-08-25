Суперкубок Украины
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"Суркисы – позор Динамо" - ультрас киевлян встретили команду перед матчем с Шахтером - ФОТО
Война продолжается
Болельщики "
Перед матчем за Суперкубок с "Шахтером", который пройдет без зрителей, ультрас на подъезде к НСК "Олимпийский" вывесили баннер "Суркисы – позор "Динамо". Луческу - go away (уходи)", в очередной раз продемонстрировав, что они не собираются прекращать борьбу.
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Источник:Фейсбук
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Комментарии (3)
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Unselfish (Белая Церковь )
25.08.2020 в 21:37
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Djibouti (Djibouti)
25.08.2020 в 21:36
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мы за динамо (киев)
25.08.2020 в 21:18
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