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Еще не конец. Мораес сократил отставание Шахтера в матче за Суперкубок

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Три гола за тайм

Еще не конец. Мораес сократил отставание Шахтера в матче за Суперкубок
UA-Футбол
Новина українською

​​​​​​Сегодня разыгрывается Суперкубок Украины - "Шахтер" играет против "Динамо".

"Горняки" пропустили дважды, но после им удалось проснуться. Сначала Мораес отквитал один гол, а после Тете ударил в перекладину.

Отметим, что видео все голов и обзор матча вы можете увидеть на нашем сайте.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Комментарии (1)
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ВиктАн
25.08.2020 в 21:55
Повезло,конечно,но везёт .....
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