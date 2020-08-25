Еще не конец. Мораес сократил отставание Шахтера в матче за Суперкубок

​​​​​​Сегодня разыгрывается Суперкубок Украины - "Шахтер" играет против "Динамо".

"Горняки" пропустили дважды, но после им удалось проснуться. Сначала Мораес отквитал один гол, а после Тете ударил в перекладину.

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