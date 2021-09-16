Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
За 5 $ матч за Суперкубок Украины можно будет посмотреть в США, Канаде, Великобритании и Польше
УПЛ организовала трансляцию по системе pay-per-view
В среду, 22 сентября, в 21:00 состоится матч за Суперкубок Украины, в котором сыграют "Шахтер" и "Динамо".
Как сообщает официальный сайт УПЛ, трансляцию поединка можно будет посмотреть и за границей.
Трансляция прямого эфира с украинским комментарием будет доступна по системе pay-per-view (пользователь имеет возможность приобрести права на просмотр конкретного события, что проходит в прямом эфире).
Игру можно легально посмотреть в таких странах как США, Канада, Великобритания и Польша.
Стоимость трансляции - 5 $. Регистрация доступна по ссылке.
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