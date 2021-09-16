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Суперкубок Украины
Суперкубок Украины

Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

За 5 $ матч за Суперкубок Украины можно будет посмотреть в США, Канаде, Великобритании и Польше

Суперкубок Украины
Обновлено
(1 голосов)

УПЛ организовала трансляцию по системе pay-per-view

За 5 $ матч за Суперкубок Украины можно будет посмотреть в США, Канаде, Великобритании и Польше

Новина українською

В среду, 22 сентября, в 21:00 состоится матч за Суперкубок Украины, в котором сыграют "Шахтер" и "Динамо".

Как сообщает официальный сайт УПЛ, трансляцию поединка можно будет посмотреть и за границей.

Трансляция прямого эфира с украинским комментарием будет доступна по системе pay-per-view (пользователь имеет возможность приобрести права на просмотр конкретного события, что проходит в прямом эфире).

Игру можно легально посмотреть в таких странах как США, Канада, Великобритания и Польша.

Стоимость трансляции - 5 $. Регистрация доступна по ссылке.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (8)
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Джим Слэйд (Харьков)
16.09.2021 в 19:19
LOL, билеты на стадион дешевле стоят
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0
0
янковский ян (Запорожье)
16.09.2021 в 18:59
Интересно скажут потом сколько людей заплатило по 5 баксов за указанный матч.
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+2
0
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Водитель трамвая (Бухарест)
16.09.2021 в 18:51
Посмотрю запесплатно на русском. А малограмотные, кто русским не владеет, пусть 5 баксов платят :)
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+1
-1
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Il Gatto
16.09.2021 в 18:42
Лол. Ace stream наш друг і спаситель
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+1
0
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
16.09.2021 в 18:32
Ви тільки подивіттся, як пишуть, $5, тіпа лише $5, а якщо помножити на курс долара? Пишіть в гривнях, це державна розрахункова одиниця, так ні по очах буде бити.
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0
0
avatar
Sandro (Kyiv)
16.09.2021 в 18:30
есть куча сервисов, как смотреть за 1 бакс целый месяц, а тут за 5 суперкубок. кто на это ведется ?
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0
-3
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Sandro (Kyiv)
16.09.2021 в 18:29
есть куча сервисов, как смотреть за 1 бакс целый месяц, а тут за 5 суперкубок. кто на это ведется ?
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+3
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
16.09.2021 в 18:23
Хотелось бы увидеть сколько будет просмотров
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+4
-1


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