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Суперкубок Украины

Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На данный момент на Суперкубок Украины продано 15 000 билетов

Суперкубок Украины
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Однако в УПЛ рассчитывают, что на Олимпийском будет аншлаг

На данный момент на Суперкубок Украины продано 15 000 билетов

shakhtar.com

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, сколько болельщиков ожидается на матче за Суперкубок Украины, в котором 22 сентября сыграют "Шахтер" и "Динамо".

"Согласно нашим регламентным документам и согласованному с Министерством здравоохранения Украины протоколу, на данный момент разрешается заполнять стадионы не более чем на 60%. Также действуют некоторые карантинные ограничения: обязательное наличие маски и санитарная обработка рук. Принцип рассадки людей на стадионе будет выглядеть в шахматном порядке – один болельщик, пустое кресло, следующий болельщик.

На данный момент продано 15 000 билетов. Мы ожидаем аншлаг, поэтому желающим посетить этот матч надо как можно скорее покупать билеты. Их можно приобрести на сайте Esport.in.ua – нашего официального партнера по реализации билетов. Цена на билеты стартует от 150 гривен, бизнес-сегмент стоит в районе 2 000 гривен.

Матч начнется в 21.00. Время старта было согласовано с транслятором матча. Прошлые матчи за Суперкубок Украины также начинались в 21.00", – сказал Дикий.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Евгений Дикий
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
17.09.2021 в 20:22
Такая себе реклама. Типа бегите скорее покупайте а то билетов не будет. К сожалению будут.
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