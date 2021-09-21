Де Дзерби: Когда все молодые футболисты Шахтера станут сильнее, тогда мы сможем поменять иерархию прошлого сезона

Главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби накануне матча на Суперкубок Украины с "Динамо" ответил на вопросы журналистов

– Сколько поединков с участием "Динамо" вы посмотрели? Есть ли у этой команды слабые стороны?

– Я посмотрел несколько матчей. "Динамо" – хорошо организованная, сильная команда, выигравшая чемпионат прошлого сезона и три последних Суперкубка. Но я также думаю, что и моя команда сильная. Нам нужно стать командой с большой буквы, потому что пока мы ей не являемся. Однако у наших игроков есть хорошие качества, в том числе моральные. Мы – "Шахтер", поэтому должны быстрее становиться командой с большой буквы.

– "Динамо" и "Шахтер" конкурируют уже много лет. Прониклись ли вы лично этой конкуренцией?

– В футболе есть разные циклы. Были моменты, когда "Шахтер" был гораздо сильнее, чем "Динамо". В другие отрезки "Динамо" было сильнее "Шахтера". В прошлом сезоне разница между "Динамо" и "Шахтером" составила 11 очков. Мы должны уменьшать это расстояние, и побыстрее. Эта дистанция особенно показывает сильных футболистов "Динамо", которые более готовы, – Миколенко, Забарный, Шапаренко, Цыганков… Но я думаю так: когда в "Шахтере" все молодые футболисты станут сильнее, в тот момент мы сможем поменять иерархию, которая была в прошлом сезоне. Я стараюсь работать над этим.

– Впервые Суперкубок играют не в начале сезона, а когда матчи уже идут. Для "Шахтера" то, что сейчас появился дополнительный матч с сильным соперником в разгар чемпионата и Лиги чемпионов, это плюс или дополнительная нагрузка и усталость?

– Мы не решали, менять ли дату проведения матча за Суперкубок, а просто сказали: хорошо, принято. Играть до начала сезона, в самом его начале или через два месяца – это ничего не меняет. Суперкубок – единственный матч. В противостоянии такого типа нужно просто играть, чтобы победить, а не думать, когда мы хотели бы его провести.

– Многие тренеры считают, что бессмысленно готовиться к серии пенальти. Вы солидарны с ними? Или у вас есть план, если будет ничья и все решат 11-метровые?

– У нас есть футболисты, которые могут бить пенальти. Проблема в том, что сделать это сегодня на базе и завтра на "Олимпийском" – большая разница. Протестировать здесь ментальную атмосферу, такую, как будет завтра, мы не можем.