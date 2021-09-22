Шахтер сравнялся с Динамо по количеству завоёванных Суперкубков Украины

Шахтер и Динамо сыграли 18-й в истории матч за Суперкубок Украины. Со счетом 3:0 победа осталась за горняками .

До этого Динамо выигрывало Суперкубок Украины 9 раз. При этом столичный клуб являлся бессменным обладателем этого трофея с 2018 года.

Шахтер становился обладателем Суперкубка на один раз меньше, имея в активе 8 подобных трофеев.

В очных суперкубковых встречах Динамо побеждало Шахтер восемь раз, а горняки сумели одолеть принципиального соперника шесть раз.