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Шахтер сравнялся с Динамо по количеству завоёванных Суперкубков Украины
Хотя в личных встречах преимущество все еще на стороне киевлян
Александр Приходько - UA-Футбол
Шахтер и Динамо сыграли 18-й в истории матч за Суперкубок Украины. Со счетом 3:0
До этого Динамо выигрывало Суперкубок Украины 9 раз. При этом столичный клуб являлся бессменным обладателем этого трофея с 2018 года.
Шахтер становился обладателем Суперкубка на один раз меньше, имея в активе 8 подобных трофеев.
В очных суперкубковых встречах Динамо побеждало Шахтер восемь раз, а горняки сумели одолеть принципиального соперника шесть раз.
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