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Шахтер сравнялся с Динамо по количеству завоёванных Суперкубков Украины

Суперкубок Украины
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Хотя в личных встречах преимущество все еще на стороне киевлян

Шахтер сравнялся с Динамо по количеству завоёванных Суперкубков Украины

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Шахтер и Динамо сыграли 18-й в истории матч за Суперкубок Украины. Со счетом 3:0 победа осталась за горняками.

До этого Динамо выигрывало Суперкубок Украины 9 раз. При этом столичный клуб являлся бессменным обладателем этого трофея с 2018 года.

Шахтер становился обладателем Суперкубка на один раз меньше, имея в активе 8 подобных трофеев.

В очных суперкубковых встречах Динамо побеждало Шахтер восемь раз, а горняки сумели одолеть принципиального соперника шесть раз.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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