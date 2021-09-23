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Караваев: Шахтер полностью переиграл нас

Суперкубок Украины
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(1 голосов)

Полузащитник киевлян подвел итоги матча Суперкубка

Караваев: Шахтер полностью переиграл нас

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал поражение своей команды в матче Суперкубка Украины от "Шахтера" (0:3).

– Считаю, "Шахтер" переиграл нас полностью. Да, у нас были моменты, но считаю, что сегодня очень хорошо, дисциплинированно сыграл соперник. Мы не сыграли так, как мы хотели и могли. Поэтому такой счет.

- Луческу отметил настрой соперника.

– Такое впечатление, что наш тренер до матча знает все. Что он говорит перед встречей – происходит почти в каждом матче. Он говорит, что соперник будет супермотивирован, потому что в прошлом году мы выиграли все трофеи. Сейчас они будут супермотивированными, чтобы отобрать этот трофей.

Они показали, что у них была очень большая мотивация. Они хотели победить. Мы тоже хотели выиграть. Не говорю, что мы опустили руки. Но не сыграли в тот футбол, в который умеем, и, наверное, не выполнили до конца установку тренера.

- Можно говорить, что гол Траоре сломал ваш план на матч?

– Если взять до пропущенного мяча, считаю, у нас было больше моментов, но мы их не реализовали. Была игра, как говорят, до гола. Они гол забили, наверное, это надломило нас. Уже было тяжело надломить этот ход. Но во втором тайме могли выйти более заряженными, более мотивированными, переломать ход – но не удалось.

- Впервые увидели "Шахтер" Де Дзерби не по ТВ. Многое поменялось по ощущениям на поле?

– Не скажу, что многое поменялось. Но есть несколько изменений. Есть места, в которых они стали по-другому играть. Крайние защитники уже не открываются как можно шире, а идут в центр, путая линию защиты. Но Мистер это разобрал.

Мы должны были делать это на поле, но у нас не получилось, когда они переходили в нашу зону обороны на нашей половине поля. Мы их не встречали более агрессивно, а нужно было именно так, – сказал Караваев в эфире "Футбол 1".

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (4)
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cucumber (Киев)
23.09.2021 в 09:08
Якщо у другому голі провина Бойка була на 50%, то у першому на 90%. Не розумію Луческу, коли на такий матч ставить Бойка, а Бущан сидить на лаві. вася огурцов
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0
0
timo87 (Донецк)
23.09.2021 в 08:31
Тренер до матча знает все, а вы дебилы тупые не понимаете сами, что Шахтёр будет мотивирован?
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0
0
Соколов (Никополь)
23.09.2021 в 07:52
В чемпионате Динамо их опустит
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0
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
23.09.2021 в 07:56
Что говорит твой психиатр,надежды на твоё выздоровление есть?
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+2
0


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