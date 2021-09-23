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Де Пена: Мы проиграли игру, но не забывайте, кто действующий чемпион Украины

Суперкубок Украины
(1 голосов)

Хавбек отреагировал на поражение своей команды

Де Пена: Мы проиграли игру, но не забывайте, кто действующий чемпион Украины

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:3) в матче за Суперкубок Украины.

"Мы проиграли игру, но год длинный.

Не забывайте, кто действующий чемпион Украины", – написал де Пена.

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Де Пена: Мы проиграли игру, но не забывайте, кто действующий чемпион Украины - изображение 1
Скриншот: instagram.com/carlosdepena

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Карлос де Пена
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Комментарии (13)
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dinamovets (Киев)
23.09.2021 в 11:26
Через 10 дней игра в чемпионате, тогда и можно будет делать анализ. До этой игры еще Интер и Бавария... СуперКубок - это конечно трофей, но... выводы можно будет делать именно после очной игры в чемпионате. Шахтер играл быстро, игроки выполнили установку тренера, Пятов - мегабизон, Траоре - отличный нападающий (у ДК такого, к сожалению, нет).
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Como estas (Santa-Pola)
23.09.2021 в 11:56
Так и есть. Неплохая игра вышла у Шахтера. Но это вчера. Через 10 дней могут и второй раз выиграть, но это не говорит что возьмут чемпионство в УПЛ и хорошо сыграют в еврокубках. Все то же самое касается и Динамо. Даже если они через 10 выиграет Динамо, это не гарантия чемпионства. Сезон длинный. Все знают как наши гранды могут потерять очки и с середняками и даже с оутсайдерами.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.09.2021 в 11:09
Динамо возомнили себя лидерами..... Все титули и достижение - это не сила Динамо, а временная слабость Шахтера! Они имеют все, что им даёт истинный лидер - Шахтер! От них почти ничего не зависит! Тоже мне звезды.....Миколенко, Шапаренко.....)))))
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+5
-2
Krivbass6 (Кривой Рог)
23.09.2021 в 11:24
На счёт Миколенко и Шапаренко может и не звезды, но это игроки СБУ а не свора обезьян.
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+1
-5
вежливый* (Буда)
23.09.2021 в 11:45
а не свора обезьян ,стадо баранов
+2
0
вежливый* (Буда)
23.09.2021 в 11:45
Все титули и достижение - это заслуга Мистера
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+2
0
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alex.belogubko (одесса)
23.09.2021 в 11:04
это ещё позорней --одели по полной чемпионов
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+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.09.2021 в 10:54
вы - реальные perdimos!
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+3
-2
kukarekin (Одесса)
23.09.2021 в 10:44
Уровень де пены - аутсайдеры чемпионшипа и ниже всякие там рединги, миллуоллы
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+7
-1
kukarekin (Одесса)
23.09.2021 в 10:41
Выиграли чемпионство только из-за годичной слабости шахтёра. Плюс всячески подкармливали арбитров суркисята
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+5
-3
alktus (Хмельницкий)
23.09.2021 в 10:57
Ага. Молдован тоже Суркис вдохновил на то что бы завафлили кротов
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+1
-5
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armik (Киев)
23.09.2021 в 11:05
В свое время молдаване забивали дырке кобчиками.Но ты, малолетка, этого не помнишь.Сосочку сосал.
+5
-3
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c2704 (Донецк)
23.09.2021 в 11:42
Приднестровье давно уже не Молдавия,это к твоему сведению. А уж где ты молдован в Шерифе нашёл,это большой вопрос.
+2
0


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