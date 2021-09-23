Де Пена: Мы проиграли игру, но не забывайте, кто действующий чемпион Украины

Так и есть. Неплохая игра вышла у Шахтера. Но это вчера. Через 10 дней могут и второй раз выиграть, но это не говорит что возьмут чемпионство в УПЛ и хорошо сыграют в еврокубках. Все то же самое касается и Динамо. Даже если они через 10 выиграет Динамо, это не гарантия чемпионства. Сезон длинный. Все знают как наши гранды могут потерять очки и с середняками и даже с оутсайдерами.