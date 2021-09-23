Суперкубок Украины
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Де Пена: Мы проиграли игру, но не забывайте, кто действующий чемпион Украины
Хавбек отреагировал на поражение своей команды
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:3) в матче за Суперкубок Украины.
"Мы проиграли игру, но год длинный.
Не забывайте, кто действующий чемпион Украины", – написал де Пена.
Скриншот: instagram.com/carlosdepena
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Источник:Instagram
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Комментарии (13)
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dinamovets (Киев)
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Como estas (Santa-Pola)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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Krivbass6 (Кривой Рог)
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вежливый* (Буда)
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вежливый* (Буда)
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alex.belogubko (одесса)
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