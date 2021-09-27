Луческу объяснил, почему не прошел коридор почета от Шахтера

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, почему не прошел через коридор почета от "Шахтера" после поражения в Суперкубке (0:3).

"Здесь нечего комментировать. В своем возрасте я уже не прохожу через коридоры, которые делают дети. Я неуязвим к стрелам, которые запускают в меня. Кто пускает стрелы в мой адрес – может поехать в Донецк посмотреть аллею звезд и музей "Шахтера". Легко руководить командой, когда есть такой президент как Ринат Ахметов. Когда делает все, чтобы команда играла, не чувствовала никаких преград. Было сложнее и мне, когда я пришел в 2004-м году. Это мои воспоминания, мои чувства", - сказал Луческу.

Напомним, игроки донецкого "Шахтера" перед своим награждением стали в традиционный коридор, через который должны были пройти игроки и тренеры киевского клуба.

Однако, наставник киевлян Мирча Луческу через него не прошел. В этот момент 76-летний специалист со своим тренерским штабом смотрел на это со стороны. Только после того, как футболисты забрали награды, Луческу и его помощники подошли сразу к пьедесталу получить медали.