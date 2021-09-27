Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу объяснил, почему не прошел коридор почета от Шахтера
Специалист прокомментировал скандальный момент в матче за Суперкубок
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, почему не прошел через коридор почета от "Шахтера" после поражения в Суперкубке (0:3).
"Здесь нечего комментировать. В своем возрасте я уже не прохожу через коридоры, которые делают дети. Я неуязвим к стрелам, которые запускают в меня. Кто пускает стрелы в мой адрес – может поехать в Донецк посмотреть аллею звезд и музей "Шахтера".
Легко руководить командой, когда есть такой президент как Ринат Ахметов. Когда делает все, чтобы команда играла, не чувствовала никаких преград. Было сложнее и мне, когда я пришел в 2004-м году. Это мои воспоминания, мои чувства", - сказал Луческу.
Напомним, игроки донецкого "Шахтера" перед своим награждением стали в традиционный коридор, через который должны были пройти игроки и тренеры киевского клуба.
Однако, наставник киевлян Мирча Луческу через него не прошел. В этот момент 76-летний специалист со своим тренерским штабом смотрел на это со стороны. Только после того, как футболисты забрали награды, Луческу и его помощники подошли сразу к пьедесталу получить медали.
Популярное сейчас
- Йовичевич в очередной раз проиграл в ключевом матче. Так третьей силой стать не получится
- Серия А. Лацио - Рома 3:2. Победа Сарри над Моуриньо благодаря Индзаги
- АПЛ. Арсенал - Тоттенхэм 3:1. В дерби играла только одна команда
- Луческу не прошел коридор почета, организованный Шахтером
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила