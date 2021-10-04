Матч за Суперкубок между Динамо и Шахтером за границей купили до 1 000 человек

Матч за Суперкубок Украины, в котором " Шахтер " обыграл "Динамо" (3:0), продавался за границу по системе pay-per-view.

Легально посмотреть матч в США, Канада, Великобритания и Польша по цене 5 долларов.

Как сообщает журналист и ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив, трансляции в этих странах купили до тысячи человек.