Суперкубок Украины
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Матч за Суперкубок между Динамо и Шахтером за границей купили до 1 000 человек
УПЛ пробует зарабатывать за рубежом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч за Суперкубок Украины, в котором "
Легально посмотреть матч в США, Канада, Великобритания и Польша по цене 5 долларов.
Как сообщает журналист и ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив, трансляции в этих странах купили до тысячи человек.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (4)
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Romerik (YNWA)
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Русланбай (Рівне)
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янковский ян (Запорожье)
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