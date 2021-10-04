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Матч за Суперкубок между Динамо и Шахтером за границей купили до 1 000 человек

Суперкубок Украины
(1 голосов)

УПЛ пробует зарабатывать за рубежом

Матч за Суперкубок между Динамо и Шахтером за границей купили до 1 000 человек

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч за Суперкубок Украины, в котором "Шахтер" обыграл "Динамо" (3:0), продавался за границу по системе pay-per-view.

Легально посмотреть матч в США, Канада, Великобритания и Польша по цене 5 долларов.

Как сообщает журналист и ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив, трансляции в этих странах купили до тысячи человек.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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Romerik (YNWA)
05.10.2021 в 00:32
Мы будем делать бабки))
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Русланбай (Рівне)
05.10.2021 в 00:25
от читаєш таку інфу і думаєш - навіщо ті десятки мільйонів євро вкладати.
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kotіgorok (Чернiгiв)
05.10.2021 в 00:00
Ну нормально, 5 000 баксiв на дорозi не валяються!
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+1
0
янковский ян (Запорожье)
05.10.2021 в 00:19
Бизнес по нашему)))
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0
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