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"Весь стадион болел за Динамо" - Де Дзерби назвал самый памятный момент в украинской карьере

Суперкубок Украины
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Это был первый трофей итальянского тренера в Украине

"Весь стадион болел за Динамо" - Де Дзерби назвал самый памятный момент в украинской карьере

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о своем самом памятном моменте в украинской карьере.

– Самый памятный момент или эмоция за эти полгода в Украине - это то ощущение, когда Вы впервые в жизни подняли над головой трофей, я имею в виду Суперкубок Украины?

- Да, день в который мы выиграли Суперкубок – это лучший момент. Это был первый украинский трофей, в прошлом году "Шахтер" ничего не выиграл, мы играли против "Динамо" Киев, которое выиграло все в прошлом году. Еще потому, что мы провели хороший матч. Мы выиграли со счётом 3:0. Почти весь стадион болел за "Динамо", и это был хороший стимул для нас.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ТК Футбол

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