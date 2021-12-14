"Весь стадион болел за Динамо" - Де Дзерби назвал самый памятный момент в украинской карьере

Главный тренер донецкого " Шахтера " Роберто Де Дзерби рассказал о своем самом памятном моменте в украинской карьере.

– Самый памятный момент или эмоция за эти полгода в Украине - это то ощущение, когда Вы впервые в жизни подняли над головой трофей, я имею в виду Суперкубок Украины?

- Да, день в который мы выиграли Суперкубок – это лучший момент. Это был первый украинский трофей, в прошлом году "Шахтер" ничего не выиграл, мы играли против "Динамо" Киев, которое выиграло все в прошлом году. Еще потому, что мы провели хороший матч. Мы выиграли со счётом 3:0. Почти весь стадион болел за "Динамо", и это был хороший стимул для нас.