Суперкубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Весь стадион болел за Динамо" - Де Дзерби назвал самый памятный момент в украинской карьере
Это был первый трофей итальянского тренера в Украине
shakhtar.com
Главный тренер донецкого "
– Самый памятный момент или эмоция за эти полгода в Украине - это то ощущение, когда Вы впервые в жизни подняли над головой трофей, я имею в виду Суперкубок Украины?
- Да, день в который мы выиграли Суперкубок – это лучший момент. Это был первый украинский трофей, в прошлом году "Шахтер" ничего не выиграл, мы играли против "Динамо" Киев, которое выиграло все в прошлом году. Еще потому, что мы провели хороший матч. Мы выиграли со счётом 3:0. Почти весь стадион болел за "Динамо", и это был хороший стимул для нас.
Популярное сейчас
- Десна близка к потере сразу трех своих лидеров
- Воробей: Селезневу надо быть сдержаннее. Он же не Вася из какого-то села
- Петь перестали мгновенно. Во время матча между Ромой и Специей у фаната остановилось сердце
- "Может правда, а может, и нет". Вице-президент Динамо - о возможном уходе Миколенко
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО