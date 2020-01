Сидклей уже тренируется с Коринтиансом

Марсело Брага, репортер Globo Esporte, опубликовал у себя в Твиттере фотографию игрока киевского "Динамо" Сидклея – футболист уже тренируется с "Коринтиансом".

По информации Globo Esporte, 26-летний футболист оформит свой переход в "Коринтианс" на правах аренды. Годовая аренда Сидклея обойдется "мушкетерам" в 600 тысяч евро. У бразильского клуба будет возможность выкупить игрока по ее завершению за 4,4 млн евро.

Другие бразильские пользователи Твиттера также опубликовали фотографии:

Acho q os estagiários do #Corinthians estão dormindo, o Cantillo e o Sidcley ja estão até treinando e nenhum anúncio oficial foi postado nas redes do timão. ???? #VaiCorinthians pic.twitter.com/pm1ntMpabG

E os novos reforços do Timão pra temporada de 2020 Luan, Sidcley, Davó e Victor Cantilho já treinam com bola no centro de treinamento Joaquim Grava. pic.twitter.com/JJaGSZ3Nqq