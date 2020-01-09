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Сидклей высказался о своем походе в Коринтианс

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Бразильский клуб презентовал "динамовца"

Сидклей высказался о своем походе в Коринтианс
Новина українською

"Коринтианс" сегодня заявил о подписании годовой арендной сделки с киевским "Динамо" по Сидклею.

"Очень рад вернуться в "Коринтианс", где я прошел короткий, но замечательный путь в своей карьере, - сказал футболист, которого цитирует официальний сайт клуба. - Не могу дождаться, когда выйду в футболке клуба на "Арену Коринтианс" и при поддержке заполненных трибун сыграю 90 минут".

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Напомним, что в 2018 году бразилец полгода играл за "Коринтианс".

Контракт 26-летнего игрока с киевским "Динамо" рассчитан до лета 2023 года.

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В статье: Бразилия Коринтианс (Бразилия) Динамо (Киев) Коринтианс Арена Сидклей
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