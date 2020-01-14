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МФК Николаев попрощался сразу с 6 футболистами

Трансферы
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Закончились контракты

МФК Николаев попрощался сразу с 6 футболистами
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МФК "Николаев" сообщил о прекращении сотрудничества с целой группой футболистов.

Команду покинули такие игроки:

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  • Роман Попов (окончание контракта), в команде с июля 2017 года 70 матчей, 4 гола;
  • Валерий Рогозинский (окончание контракта), в команде с марта 2016-го года: 113 матчей, 10 голов;
  • Александр Хорват, в команде с июля 2018 года: 40 матчей;
  • Дмитрий Сартина, в команде с июля 2018 года 30 матчей;
  • Сергей Панасенко, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон: 12 матчей, 2 гола;
  • Дмитрий Семенов, в команде с июля 2019 года: 10 матчей
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В статье: Первая лига МФК Николаев контракт
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Источник:
МФК Миколаїв

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