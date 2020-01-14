МФК Николаев попрощался сразу с 6 футболистами
Закончились контракты
МФК "Николаев" сообщил о прекращении сотрудничества с целой группой футболистов.
Команду покинули такие игроки:
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- Роман Попов (окончание контракта), в команде с июля 2017 года 70 матчей, 4 гола;
- Валерий Рогозинский (окончание контракта), в команде с марта 2016-го года: 113 матчей, 10 голов;
- Александр Хорват, в команде с июля 2018 года: 40 матчей;
- Дмитрий Сартина, в команде с июля 2018 года 30 матчей;
- Сергей Панасенко, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон: 12 матчей, 2 гола;
- Дмитрий Семенов, в команде с июля 2019 года: 10 матчей
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Источник:МФК Миколаїв
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