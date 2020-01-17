Заря отказалась от одного из "почти подписанных" легионеров
Бразильца
"Заря" отказалась от подписания контракта с бразильским полузащитником Каду.
Накануне речь шла о том, что луганчане готовы подписать соглашение.
Однако, сообщает сайт болельщиков "Зари", стороны не договорились об условиях.
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Источник:Сайт вболівальників Зорі
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