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Заря отказалась от одного из "почти подписанных" легионеров

Трансферы
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Бразильца

Заря отказалась от одного из "почти подписанных" легионеров
Новина українською

"Заря" отказалась от подписания контракта с бразильским полузащитником Каду.

Накануне речь шла о том, что луганчане готовы подписать соглашение.

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Однако, сообщает сайт болельщиков "Зари", стороны не договорились об условиях.

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В статье: Заря (Луганск) УПЛ контракт Каду
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