Президент Ингульца сегодня отправится в Днепр, чтобы перехватить Бартуловича

Президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк пообещал сегодня поехать в Днепр, чтобы договориться о переходе в свой клуб Младена Бартуловича.

Напомним, у хорватского легионера только что закончился контракт с луцкой "Волынью".

"То, что Бартуловича хотят видеть в своем составе много клубов, совсем не удивительно, ведь игроков с таким пониманием игры, с таким видением футбольного поля, умением отдать безупречный пас или остро пробить по воротам, если говорить откровенно, - в нашем футболе не так много, - констатирует президент "Ингульца". - Понятно, что такой исполнитель не был бы лишним и в нашей команде".

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Уже сегодня Поворознюк обещает ехать в Днепр, чтобы обсудить с Бартуловичем условия сотрудничества.

"И без подписанного контракта домой не вернусь, - заверил Поворознюк. - Я убежден - сегодня не только Младен нужен нам, но и мы нужны ему, ведь тот стиль игры, который исповедует "Ингулец", позволит ему идеально вписаться в нашу игровую схему и еще долго радовать своим мастерством как наших болельщиков, так и любителей футбола со всей Украины".